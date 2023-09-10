Испытание фаворитами: Украина сыграла вничью с Англией, Грузия пропустила семь мячей от Испании в отборе Евро-2024

Украина сенсационно сыграла вничью с Англией, а Армения на 88-й минуте упустила победу над Турцией. Португалия и Франция на классе одолели Словакию и Ирландию соответственно, а Криштиану Роналду чудом не удалили за удар вратарю шипами в горло. Италия вновь потеряла очки в противостоянии с Северной Македонией, а Испания забила семь мячей в ворота Грузии. Шотландия по-прежнему не знает потерь и лидирует в группе А, а Люксембург благодаря трём победам подряд догнал Словакию и делит с ней второе место в секстете J. Чем запомнился пятый тур квалификации Евро-2024 — в материале RT.

Фиаско сборной Грузии

Разгром Грузии от Испании стал главной неожиданностью пятого тура отборочного этапа Евро-2024. Казалось, подопечные Вилли Саньоля в состоянии дать фавориту бой на переполненном стадионе в Тбилиси. На руку им должны были пойти и проблемы соперника с амуницией. Гости умудрились забыть на родине бутсы и вратарские перчатки. В результате накануне матча они вынужденно обошлись лёгкой тренировкой в кроссовках во избежание травм.

Но это не спасло хозяев, которые потерпели самое крупное поражение в истории — 1:7. У них не получалось абсолютно ничего. «Красная фурия» нанесла 32 удара по воротам, 13 из которых пришлись в створ (против двух у оппонента), и если бы не семь сейвов Георгия Мамардашвили, счёт мог быть крупнее.

Кавказский коллектив держался до середины первого тайма, но потом рассыпался. Ещё до перерыва дважды огорчил вратаря Альваро Мората, а Дани Ольмо отличился один раз. Наконец, проведший безобразную встречу экс-защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметился автоголом.

В начале второй половины грузинам удалось отыграть один мяч благодаря грубейшей ошибке Унаи Симона, но это не помогло им переломить ход противостояния. Вскоре первый хет-трик в составе сборной в карьере оформил Мората. А затем настала очередь вышедших на замену футболистов. Нико Уильямс сам огорчил оппонента и отдал результативную передачу на Ламина Ямала. Последний же побил сразу два рекорда отечественной национальной команды. В возрасте 16 лет 1 месяца и 26 дней он стал одновременно самым молодым дебютантом и автором гола в её истории.

Упущенная победа Армении

А вот матч с участием другого коллектива из Закавказья оставил неоднозначные впечатления. С одной стороны, Армения на выезде разошлась миром с Турцией, что можно счесть хорошим результатом. С другой, была близка к тому, чтобы одержать исторически важнейшую победу. Плюс из-за непростых отношений между странами значимость очков в этих встречах была особенной. Перед началом игры в Эскишехире местные фанаты освистали гимн гостей. Впрочем, армянские болельщики аналогичным образом поступили во время домашнего противостояния в марте.

Неудивительно, что хозяева с первых же мгновений понеслись вперёд и принялись создавать моменты. Однако выше всяких похвал действовал натурализованный сербский вратарь «Алашкерта» Огньен Чанчаревич, совершивший целый ряд эффектных спасений. В некоторых эпизодах соперники сами мазали из выгодных позиций.

Тем неожиданней оказался курьёзный гол команды Александра Петракова после перерыва. Сразу два защитника не сумели выбить мяч после прострела Наира Тикнизяна, и Артак Дашян спокойно поразил створ. Гости были близки к победе, но, надо признать, не заслужили её. А потому спасение турок на 88-й минуте выглядит логичным.

Чанчаревич не позволил Хакану Чалханоглу реализовать выход один на один, но Бертуг Йылдырым оказался первым на добивании. Ничья позволила Хорватии догнать Армению в таблице квартета D, и теперь они делят вторую строчку. А уже в следующем туре их ждёт ключевое очное противостояние в Ереване.

Привет дочери от Зинченко

В свою очередь, Украина неожиданно отобрала очки у Англии в номинально домашнем матче во Вроцлаве. Украинцы не постеснялись отдать британцам инициативу — те владели мячом 66% времени, — но оборонялись надёжно. При потере они тут же опускались на свою половину и перекрывали все свободные зоны. Оппоненты с огромным трудом пробивались сквозь эти редуты. Не слишком заметен был даже Гарри Кейн.

А на 26-й минуте подопечные Александра Петракова и вовсе вышли вперёд, проведя удачную контратаку. Символично, что огорчить Джордана Пикфорда получилось у экс-футболиста «Уфы» Александра Зинченко, который неоднократно становился чемпионом Англии, а в настоящий момент выступает за «Арсенал». Он подключился вторым темпом и не оставил шансов вратарю.

Затем спортсмен передал привет маленькой дочке, помахав в камеру рукой и сложив руки сердечком. После финального свистка его супруга опубликовала в соцсетях фотографию счастливого ребёнка у экрана телевизора в данный момент.

Незадолго до перерыва гости всё же восстановили статус-кво. Кейн улучил момент и выполнил шикарную передачу из глубины на защитника Кайла Уолкера, а тот переиграл Георгия Бущана. Во второй половине «три льва» приложили максимум усилий для того, чтобы склонить чашу весов на свою сторону, но больше забить не сумели, хотя имели подходы. Так, запомнился выстрел Букайо Сака с линии штрафной, после которого Бущан перевёл снаряд в перекладину.

Неудачный дебют Спаллетти

Ничья в противостоянии прямых конкурентов стала отличным подарком для итальянцев. В случае выездной победы над Северной Македонией они до минимума сократили бы отрыв от Украины, имея матч в запасе. К тому же им кровь из носу необходимо было брать у уступающего в классе соперника реванш за сенсационное поражение в полуфинале квалификации ЧМ-2022.

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Однако в дебютной встрече под руководством Лучано Спаллетти «скуадра адзурра» не сумела добиться успеха, хотя была к этому очень близка. Несмотря на отвратительный газон в Скопье, гости действовали с позиции силы. Столе Димитриевски приходилось крутиться как белке в колесе, а иногда на помощь ему приходили стойки. Например, Сандро Тонали угодил в штангу.

На 47-й минуте фаворит абсолютно закономерно открыл счёт. На этот раз Николо Барелла попал в перекладину, но первым на добивании оказался опытнейший Чиро Иммобиле. Вместо того чтобы попытаться развить успех, действующие чемпионы Старого Света излишне прижались к собственным воротам.

Хозяева в концовке смогли организовать некое подобие финального штурма, и им удалось-таки спастись. Энис Барди выполнил потрясающий выстрел со штрафного поверх стенки. Таким образом, балканцы в очередной раз подтвердили статус неудобного оппонента для итальянцев, ведь в четырёх очных матчах они потерпели лишь одно поражение при таком же количестве побед и двух мирных исходах.

Грубейшее нарушение Роналду

А вот Франция и Португалия не знают проблем в квалификации Евро-2024. После пяти туров в их активе значится по 15 очков. Причём селесао одержали важнейшую победу на выезде над главным конкурентом — Словакией. В первом тайме хозяева владели инициативой и создали больше моментов. Чего стоит хотя бы попадание Лукаша Гараслина в штангу незадолго до перерыва. За это гости быстро наказали оппонентов: уже в добавленное время Бруну Фернандеш протащил мяч в штрафную и точно пробил низом в дальний угол.

Во второй половине встречи внимание на себя обратил до того незаметный Криштиану Роналду. В 201-й встрече за сборную он, пытаясь протолкнуть мяч в ворота, ударил шипами по горлу бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Мартина Дубравку. Однако судьи простили звезду и ограничились жёлтой. Но теперь он всё равно вынужден будет пропустить матч с Люксембургом. Ближе к финальному свистку форвард вполне мог отличиться, но пару раз простил визави. Ну а показателям Роберто Мартинеса во главе коллектива остаётся только позавидовать. В пяти играх под его руководством он не допустил осечек и даже ни разу не пропустил.

Не испытывают никаких сложностей и французы, которые в родных стенах на классе одолели ирландцев — 2:0. Трёхцветные отличились по разу в каждом из таймов. Сначала Орельен Тчуамени, воспользовавшись скидкой Килиана Мбаппе, из-за пределов штрафной нанёс красивый кручёный выстрел. А затем Маркус Тюрам «расстрелял» Гэвина Базуну с близкой дистанции.

Несмотря на итоговый результат, Дидье Дешам посетовал на плохую реализацию. Тренера можно понять, ведь его подопечные вполне могли добиться разгрома. Один Мбаппе имел возможность оформить как минимум дубль, но так и не отличился. Однажды он всё-таки пробил Базуну, но арбитр на линии зафиксировал офсайд. А чуть позже Усман Дембеле попал в штангу. Но, по сути, единственной ложкой дёгтя для фаворита стала травма Оливье Жиру в дебюте противостояния.

Неожиданный бомбардир Шотландии

Если результаты Франции и Португалии никого не удивляют, то взлёт сборной Шотландии стал приятной сенсацией. Она наряду с двумя указанными коллективами не знает потерь и лидирует в сложной группе с Испанией и Норвегией. В том числе удалось обыграть пиренейцев в родных стенах. Более того, британцы пропустили лишь раз.

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А ведёт их за собой Скотт Мактоминей. Хавбек «Манчестер Юнайтед» никогда не славился результативностью, так как чаще всего располагается в клубе в опорной зоне. Например, в прошлом сезоне он суммарно отличился всего трижды. Зато в отборе к Евро-2024 в его активе уже значится в два раза больше голов. На старте квалификации полузащитник по два раза огорчил Кипр и Испанию, а затем забил грузинам.

В ответном же противостоянии с киприотами он не только сам поразил чужие ворота, но и ассистировал Джону Макгинну. Теперь запасной МЮ делит лидерство в гонке бомбардиров с Ромелу Лукаку и новичком манкунианцев Расмусом Хойлунном. А по системе «гол + пас» (6 + 1) вровень с ним идёт только Кейн (5 +2).

Люксембург же и вовсе творит сенсацию. Ещё десять лет назад сборная Великого герцогства причислялась к европейским карликам, но теперь она добилась серьёзного прогресса. В частности, в недавнем розыгрыше Лиги наций едва не пробилась во второй по силе дивизион, а в отборе к ЧМ-2022 набрала девять очков. Но в квалификации Евро-2024 подопечные Люка Хольтца превзошли сами себя. Одержав три победы подряд (над Лихтенштейном, Боснией и Герцеговиной и Исландией), они догнали в таблице группы J Словакию и делят вторую строчку. Правда, уже в следующем туре выскочку ждёт выездная встреча с Португалией. Отрадно, что важную роль в действиях команды играет полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра, который незаменим в опорной зоне.