Сборная Армении сыграла вничью в гостях с Турцией в отборе на Евро-2024 по футболу

Сборная Армении в гостях сыграла вничью с командой Турции в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра пятого тура группы D в турецком городе Эскишехир завершилась со счётом 1:1.

В составе команды Александра Петракова мяч забил Артак Дашян (49-я). В коллективе Штефана Кунца отличился Бертуг Йылдырым (88-я).

Армения набрала семь очков и вышла на третье место в группе. Турция (десять) располагается на первой строчке.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты:

Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 2:1,

Кипр — Шотландия — 0:3,

Люксембург — Исландия — 3:1,

Хорватия — Латвия — 5:0.

Ранее сообщалось, что турецкие фанаты освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024 по футболу.