Сборная Армении сыграла вничью в гостях с Турцией в отборе на Евро-2024 по футболу
Игра пятого тура группы D в турецком городе Эскишехир завершилась со счётом 1:1.
В составе команды Александра Петракова мяч забил Артак Дашян (49-я). В коллективе Штефана Кунца отличился Бертуг Йылдырым (88-я).
Армения набрала семь очков и вышла на третье место в группе. Турция (десять) располагается на первой строчке.
В других матчах были зафиксированы следующие результаты:
Босния и Герцеговина — Лихтенштейн — 2:1,
Кипр — Шотландия — 0:3,
Люксембург — Исландия — 3:1,
Хорватия — Латвия — 5:0.
Ранее сообщалось, что турецкие фанаты освистали гимн Армении перед матчем отбора Евро-2024 по футболу.