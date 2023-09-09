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Италия и Северная Македония сыграли вничью в отборе Евро-2024 по футболу

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Сборные Италии и Северной Македонии не смогли выявить победителя в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра пятого тура группы С на стадионе «Тоше Проески» в Скопье завершилась со счётом 1:1.

В коллективе Лучано Спаллетти отличился Чиро Иммобиле (47-я минута). В составе балканской команды мяч забил Энис Барди (81-я).

Италия (четыре очка) занимает третье место в группе. Македония (четыре) — четвёртое. Лидирует Англия (13).

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

Косово — Швейцария — 2:2,

Румыния — Израиль — 1:1.

Ранее сообщалось, что сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу.

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