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Сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу

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Сборная Англии и команда Украины не смогли выявить победителя в матче групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу
  • Gettyimages.ru

Игра пятого тура группы C в польском Вроцлаве завершилась со счётом 1:1.

В составе украинской команды мяч забил Александр Зинченко (26-я минута). В коллективе Гарета Саутгейта отличился Кайл Уокер (41-я).

Англия с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы. Украина (семь) занимает вторую строчку.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

Азербайджан — Бельгия — 0:1,

Андорра — Белоруссия — 0:0,

Эстония — Швеция — 0:5.

Ранее сообщалось, что сборная Армении сыграла вничью в гостях с Турцией в отборе на Евро-2024 по футболу.

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