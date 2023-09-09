Сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу

Сборная Англии и команда Украины не смогли выявить победителя в матче групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Gettyimages.ru