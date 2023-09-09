Сборная Англии сыграла вничью с Украиной в отборе Евро-2024 по футболу
- Gettyimages.ru
Игра пятого тура группы C в польском Вроцлаве завершилась со счётом 1:1.
В составе украинской команды мяч забил Александр Зинченко (26-я минута). В коллективе Гарета Саутгейта отличился Кайл Уокер (41-я).
Англия с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы. Украина (семь) занимает вторую строчку.
В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
Азербайджан — Бельгия — 0:1,
Андорра — Белоруссия — 0:0,
Эстония — Швеция — 0:5.
Ранее сообщалось, что сборная Армении сыграла вничью в гостях с Турцией в отборе на Евро-2024 по футболу.