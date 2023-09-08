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Сборная Испании разгромила Грузию в матче квалификации Евро-2024

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Сборная Испании с разгромным счётом победила Грузию в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Сборная Испании разгромила Грузию в матче квалификации Евро-2024
  • AP
  • © Georgia Spain

Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе победителей отличились Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ламин Ямал и Альваро Мората, на счету которого хет-трик. 

У Грузии забил Георгий Чакветадзе. Также один гол в свои ворота забил Соломон Кверквелия.

Испания набрала шесть очков и занимает второе место в группе А. У Грузии четыре очка и четвёртая позиция.

Ранее сообщалось, что Ямал стал самым молодым футболистом в истории сборной Испании.

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