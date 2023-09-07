Дешам — об отсутствии Мбаппе на пресс-конференции: я защищаю коллективные интересы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему на пресс-конференцию перед матчем квалификации чемпионата Европы — 2024 с командой Ирландии пришёл Антуан Гризманн, а не капитан Килиан Мбаппе.

«Для капитана нет обязательств по поводу пресс-конференций. Я знаю, что у вас большой интерес к нему, но я не думаю, что вы задавали бы ему вопросы о сборной. Я защищаю коллективные интересы», — цитирует Дешама L'Équipe.

Напомним, что игра между Францией и Ирландией пройдёт 7 сентября в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Подопечные Дешама лидируют в турнирной таблице группы B, набрав в четырёх матчах 12 очков. Ирландия — на третьей позиции (три балла).

Ранее сообщалось, что ПСЖ всё ещё надеется продлить контракт с Мбаппе.