Израиль победил Белоруссию в матче отбора Евро-2024 по футболу
Игра шестого тура группы I в Тель-Авиве завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч забил Габи Каниховски (90 + 3).
Израиль с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Белоруссия (четыре) занимает четвёртую строчку.
В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
Бельгия — Эстония — 5:0,
Швейцария — Андорра — 3:0,
Швеция — Австрия — 1:3.
Ранее дубль Фраттези помог сборной Италии победить Украину в матче отбора Евро-2024.