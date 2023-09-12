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Израиль победил Белоруссию в матче отбора Евро-2024 по футболу

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Сборная Израиля обыграла команду Белоруссии в матче групповой стадии отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Игра шестого тура группы I в Тель-Авиве завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Габи Каниховски (90 + 3).

Израиль с 11 очками занимает второе место в турнирной таблице группы. Белоруссия (четыре) занимает четвёртую строчку.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

Бельгия — Эстония — 5:0,

Швейцария — Андорра — 3:0,

Швеция — Австрия — 1:3.

Ранее дубль Фраттези помог сборной Италии победить Украину в матче отбора Евро-2024.

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