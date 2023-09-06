Зона комфорта и отказ от мечты: Кокорин предпочёл игру в футбол в «Арисе» сидению на скамейке в «Фиорентине»

Решение Александра Кокорина вернуться в «Арис» на правах аренды вызывает смешанные чувства. С одной стороны, нападающий получит на Кипре постоянную игровую практику, тогда как за «Фиорентину» в новом сезоне провёл всего три минуты, а также испытает себя на групповом этапе Лиги Европы в матчах с «Бетисом», «Рейнджерс» и «Спартой». С другой — 32-летний россиянин упустил последнюю возможность проявить себя в Италии. А учитывая, что его конкуренты пока не забили ни мяча, он с большой долей вероятности ещё мог появиться на поле.

Полное доверие тренера и домашняя обстановка

Возвращение Александра Кокорина в «Арис» на правах аренды отчасти стало неожиданным. Россиянин полностью провёл предсезонную подготовку с «Фиорентиной» и, казалось, заслужил шанс проявить себя в Италии. Ему даже удалось забить несколько мячей в контрольных матчах.

В ответ главный тренер Винченцо Итальяно включил нападающего в заявку на новый сезон. Пусть он почти не имел практики, во всех встречах неизменно оказывался в заявке. А в ответном противостоянии раунда плей-офф Лиги конференций с «Рапидом» вышел на замену в концовке, впервые сыграв за фиолетовых с апреля 2022-го, и помог заработать судьбоносный пенальти, который реализовал Николас Гонсалес. Три минуты — не то время, чтобы судить о возросшем доверии, но складывалось впечатление, что форвард ещё появится в случае травм или дисквалификаций конкурентов.

Однако «Арис» за десять дней до закрытия трансферного окна в стране объявил, что футболист вновь будет защищать цвета коллектива. В клубе отметили, что это стало возможным в том числе благодаря желанию самого спортсмена.

«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра и лучший бомбардир нашей команды снова в «Арисе». Долгое ожидание того стоило, ведь удалось подписать российскую звезду на правах аренды из «Фиорентины» на один сезон», — говорится на официальном сайте.

А чуть раньше там намекнули на сделку с помощью забавного ролика. По сценарию наставник лимасольцев Алексей Шпилевский звонит бывшему подопечному по видеосвязи и интересуется его делами. В конце же он произносит: «Футболка с девятым номером ещё свободна. Мы все тебя ждём. Увидимся завтра».

В свою очередь, футболист в социальных сетях поблагодарил Флоренцию и сказал, что будет скучать по ней.

С одной стороны, его шаг логичен и понятен, поскольку Александр уже не молодой. В 32 года тяжело регулярно находиться в запасе в ожидании редких выходов на замену, пусть даже речь идёт об одной из самых сильных лиг мира.

А снова отправившись в пусть скромный, но такой знакомый чемпионат, футболист сделал выбор в пользу места, где ощущал максимальные комфорт, спокойствие и понимание, которых ему так не хватало в последние годы.

В прошлом сезоне нападающий, также пополнив ростер лимасольцев на правах аренды, стал не только их лидером, но и одним из лучших футболистов страны. В 30 матчах во всех соревнованиях он забил в общей сложности 13 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам, благодаря чему стал самым результативным игроком коллектива.

Не менее важно, что четыре его гола и две голевые передачи пришлись на решающий раунд первенства. В частности, он два раза огорчил занявший третью позицию АЕК. В результате его команда впервые в истории стала чемпионом Кипра и завоевала путёвку в самый престижный клубный турнир Старого Света. А опытного форварда ни много ни мало признали наиболее ценным игроком турнира.

Столь ярко проявить себя помогли полное доверие как со стороны штаба, так и руководства. Шпилевский постоянно отводил Кокорину место в основе, только если бомбардир по той или иной причине не выпадал из строя, а также максимально уважительно высказывался о нём.

«Я впечатлён и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешёл к нам, мы анализировали матчи и общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно. Александр со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, сможет вернуться в Италию», — заявлял специалист в одном из интервью.

Комфортно спортсмену было и в Лимасоле. Дело не только в тёплом климате, но и в большом количестве русскоязычных людей в городе. Даже клубом владеет белорусский предприниматель Владимир Фёдоров.

В знакомой обстановке Кокорин способен провести на высоком уровне ещё один сезон. Тем более в «Арисе» он выиграл с точки зрения еврокубков. Если «Фиорентине» предстоит стартовать в групповом этапе Лиги конференций, то действующим чемпионам Кипра — в Лиге Европы. И там Александр может проявить себя на фоне таких соперников как «Рейнджерс», «Бетис» и «Спарта». В случае же успешного выступления он вполне в состоянии провести ещё пару лет на неплохом уровне в РПЛ.

Преждевременный отъезд и проблемы конкурентов

Однако шаг нападающего, несмотря на всю его логичность, вызывает и сожаление. Он, вероятно, упустил последнюю возможность заявить о себе в Италии. Сложно представить, что спустя сезон, проведённый на Кипре, постаревший Кокорин получит ещё один шанс. Тем более «Фиорентина» почти наверняка не станет продлевать истекающий в июне 2024-го контракт.

Да, никто не обещал ему практики, но Итальяно неслучайно настоял на включении в заявку. Для сравнения: год назад форвард сразу ушёл в «Арис». Значит, специалист оценил работу подопечного на сборах и видел в нём боевую единицу.

Также по теме «Чувствует уважение и поддержку»: Кокорин переживает вторую молодость на Кипре и близок к завоеванию чемпионства Александр Кокорин проводит успешный сезон на Кипре. В составе «Ариса» он девять раз отличился в первой части национального первенства...

Возможно, россиянину стоило просто немного подождать, ведь летом клуб избавился сразу от двоих его конкурентов: Артура Кабрала продали в «Бенфику», а Лука Йович, не пригодившийся ранее «Реалу», перебрался на правах свободного агента в «Милан».

А другие нападающие пока не впечатляют. Купленный за €12 млн у «Ривер Плейт» Лукас Бельтран довольствуется выходами на замену и не набрал ни очка. Другой новичок М'Бала Нзола играет больше, но отдал лишь одну результативную передачу. Кристиан Куаме провёл на поле ещё меньше времени, чем Бельтран. А главное, на троих они не отличились ни разу.

Оставляют желать лучшего и результаты команды на старте сезона. В трёх матчах Серии А она набрала всего четыре очка, а в последнем туре была разгромлена «Интером». В Лиге конференций с огромным трудом был пройден «Рапид». На выезде фиалковые уступили с минимальным счётом, но дома вырвали путёвку в групповой этап благодаря дублю Гонсалеса. Столь неудачные действия партнёров по линии атаки рано или поздно вынудили бы Итальяно обратить внимание на россиянина. Проблема заключается лишь в том, что специалист предпочитает расстановку 4—2—3—1 только с одним выдвинутым на острие форвардом.

При этом в «Арисе» Кокорину тоже не гарантировано место в старте. Его коллеги по позиции Мариуш Стемпиньски и Янник Гомис остались в Лимасоле. А компанию им составил приобретённый летом у австрийского «Санкт-Пёлтена» Джейден Монтнор. На троих они забили на старте нового сезона уже 14 мячей. А это значит, Александру и здесь предстоит выдержать непростую конкуренцию.

«Понял, что в «Фиорентине» шансов больше не получит»

По мнению Игоря Колыванова, немало отыгравшего в Италии, если нападающий согласился вернуться в прежний коллектив, значит, он осознал, что в Серии А перспектив у него больше нет.

«Поездка на Кипр — это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Раз Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато в Лимасоле он будет королём. Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, имея считаные минуты. Всё-таки ему не 20 лет и завершение карьеры не за горами», — объяснил тренер.

Вместе с тем его неприятно удивил тот факт, что в Италии Александру так и не предоставили практики, несмотря на то что команда не блещет.

«Понятное дело, что в «Фиорентине» заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчёт три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов «фиалок», — добавил Колыванов.

Он призвал поддержать спортсмена и назвал его идеальным исполнителем по меркам отечественного футбола, которому в последнее время пришлось непросто.

«Для меня Кокорин — великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодёжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всё для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости. Просто в последние годы все его гнобят», — подытожил специалист.