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Колыванов: Кокорин — великий футболист

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал российского нападающего Александра Кокорина великим футболистом.
Колыванов: Кокорин — великий футболист
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

«Для меня Кокорин — великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодёжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всё для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости. Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», — заявил Колыванов RT.

Ранее Булыкин оценил перспективы Кокорина после возвращения форварда в «Арис».

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