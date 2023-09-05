Колыванов: Кокорин — великий футболист

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов назвал российского нападающего Александра Кокорина великим футболистом.

«Для меня Кокорин — великий футболист необыкновенного таланта. Помню, как он играл у меня за молодёжную сборную. Он умеет распоряжаться мячом и делает всё для того, чтобы команда забивала. У него невероятная техника и выдающаяся работа с мячом на скорости. Считаю, он идеальный игрок для российского футбола, что неоднократно доказывал. Просто в последние годы все его потихоньку уничтожают. Дайте ему шанс. Перестаньте его гнобить», — заявил Колыванов RT.

Ранее Булыкин оценил перспективы Кокорина после возвращения форварда в «Арис».