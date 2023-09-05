Булыкин оценил перспективы Кокорина после возвращения форварда в «Арис»
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«Это лучший вариант для него. Ему нужно играть, показывать себя. Прошлый сезон был хорошим. Если в этом он сможет так же хорошо выступить, то получит возможность найти клуб более высокого уровня», — цитирует Булыкина Vprognoze.
5 сентября стало известно о возвращении игрока в кипрский клуб.
В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.
Ранее Алексей Дозорцев признался, что организовать возвращение Кокорина в «Арис» было тяжело.