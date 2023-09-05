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Директор «Ариса» признался, что организовать возвращение Кокорина в клуб было тяжело

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Директор по маркетингу кипрского «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал возвращение российского нападающего Александра Кокорина в клуб.
Директор «Ариса» признался, что организовать возвращение Кокорина в клуб было тяжело
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

«Осуществить возвращение Александра было достаточно сложно. Мы долгое время вели работу над этим. Очень рады, что Кокорин снова с нами», — цитирует Дозорцева Sport24.

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Арис» анонсировал возвращение Кокорина.

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