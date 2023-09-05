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«Арис» анонсировал возвращение Кокорина

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Кипрский «Арис» анонсировал возвращение российского нападающего Александра Кокорина.
«Арис» анонсировал возвращение Кокорина
  • Legion-Media

Пресс-служба «Ариса» опубликовала видео на YouTube-канале клуба, в котором главный тренер команды Алексей Шпилевский общается по видеосвязи с 32-летним россиянином.

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее «Фиорентина» без Кокорина с разгромным счётом проиграла «Интеру» в матче третьего тура итальянской Серии А.

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