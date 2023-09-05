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Колыванов считает, что в «Фиорентине» Кокорину незаслуженно не дали шанса

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.
Колыванов считает, что в «Фиорентине» Кокорину незаслуженно не дали шанса
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

«Понятное дело, что в «Фиорентине» заиграть очень непросто. Это действительно сильная команда. Но послушайте, почему ему совсем не дали там шансов, если не брать в расчёт три минуты? Тренер обязан предоставить подопечному два-три полных матча, чтобы тот получил реальную возможность проявить себя, а потом делать выводы. Это особенно удивляет на фоне не самых лучших результатов «фиалок» в новом сезоне», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов назвал российского нападающего Александра Кокорина великим футболистом.

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