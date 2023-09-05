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Колыванов: на Кипре Кокорин будет королём

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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказал мнение касательно возвращения российского нападающего Александра Кокорина в «Арис».
Колыванов: на Кипре Кокорин будет королём
  • Legion-Media

«Возвращение на Кипр — это в какой-то степени объяснимый шаг, поскольку в предыдущем сезоне он выглядел там великолепно. Если Александр решил снова выступать за «Арис», значит, понял: шансов в «Фиорентине» больше точно не получит. Зато там он будет королём. Поверьте, сложно в возрасте за 30 сидеть на скамейке, получая считаные минуты. Всё-таки ему не 20 лет, и завершение карьеры не за горами», — заявил Колыванов RT.

Ранее Колыванов прокомментировал переход нападающего Александра Кокорина в «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды.

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