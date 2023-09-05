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Канчельскис раскритиковал «Фиорентину» за то, что клуб не дал шанса Кокорину

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Бывший футболист «Фиорентины» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что Александр Кокорин перешёл из клуба в кипрский «Арис».
Канчельскис раскритиковал «Фиорентину» за то, что клуб не дал шанса Кокорину
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс. Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно. Что бы мы ни говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

5 сентября стало известно о возвращении игрока в кипрский клуб.

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее Алексей Дозорцев признался, что организовать возвращение Кокорина в «Арис» было тяжело.

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