Канчельскис раскритиковал «Фиорентину» за то, что клуб не дал шанса Кокорину
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«Непонятная ситуация, почему люди не дают шанс. Такие поступки клуб не красят. Скажите сразу: да или нет. Жалко, конечно. Что бы мы ни говорили, но Кокорин был нападающим номер один в России», — цитирует Канчельскиса Legalbet.
5 сентября стало известно о возвращении игрока в кипрский клуб.
В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.
Ранее Алексей Дозорцев признался, что организовать возвращение Кокорина в «Арис» было тяжело.