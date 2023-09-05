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«Арис» объявил об аренде Кокорина из «Фиорентины»

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Кипрский «Арис» арендовал российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
«Арис» объявил об аренде Кокорина из «Фиорентины»
  • Legion-Media
  • © Giuseppe Maffia

Как сообщается на сайте «Ариса», 32-летний россиянин арендован на один сезон.

«Возвращение Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока», — говорится в заявлении кипрского клуба.

В прошедшем сезоне Кокорин также выступал за «Арис» на правах аренды. Нападающий забил 13 мячей в 27 матчах за команду в чемпионате Кипра и стал лучшим игроком сезона-2022/23.

Ранее директор «Ариса» Алексей Дозорцев признался, что организовать возвращение Кокорина в клуб было тяжело.

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