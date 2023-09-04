«Для футболиста ситуация просто тупиковая»: Изидор не хочет возвращаться в «Локомотив» из Франции

Вильсон Изидор покинул Россию и не хочет возвращаться из Франции, несмотря на действующий контракт. Руководство «Локомотива» готово было расстаться с полузащитником летом, однако так и не получило достойного предложения. По словам агента Гарольда Ичбиа, суммарно красно-зелёные хотели выручить за хавбека €6,5 млн, однако «Марсель» и «Метц» рассчитывали приобрести его дешевле. Как отметил бывший президент москвичей Николай Наумов, положение для футболиста тупиковое и игрок только вредил бы ситуации в команде.

Вслед за Матиасом Норманном, который в начале августа в одностороннем порядке расторг контракт с «Динамо» и отправился в чемпионат Саудовской Аравии, сбежал из клуба РПЛ и ещё один легионер — Вильсон Изидор. Как сообщили в воскресенье в «Локомотиве», француз без уведомления отправился на родину, где прошёл медосмотр в одной из команд. Но, в отличие от норвежца, он не заявляет, что якобы боится жить в России. По словам его бывшего агента Гарольда Ичбиа, жена футболиста беременна и он хочет быть рядом с ней.

«Изидор разговаривал с [спортивным директором Дмитрием] Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но всё было безрезультатно», — приводит слова агента Sport24.

Как отметил Ичбиа, Изидор на год подписывал с «Локомотивом» соглашение о том, что он не будет разрывать контракт в одностороннем порядке, несмотря на разрешение ФИФА.

«Футболист проявил уважение к клубу и к болельщикам. Вильсон обещал не уходить в течение года и сдержал своё слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?» — добавил агент.

По его словам, руководство «Локомотива» в летнее трансферное окно отклонило два предложения — от «Марселя» и «Метца». Клубы хотели взять 23-летнего игрока в аренду за €500 тыс. и €1 млн соответственно с опцией выкупа за €5 млн. Однако железнодорожников это не устроило, поскольку они планируют получить за француза суммарно не менее €6,5 млн. Надо отметить, что запросы москвичей если и завышены, то совсем чуть-чуть. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €6 млн.

Эту информацию в «Локомотиве» отрицать не стали, подчеркнув, что Изидор не может просто так расторгнуть соглашение, действующее до лета 2026 года.

«Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководителями «Локомотива» покинул территорию РФ и поехал во Францию, где без уведомления клуба самостоятельно проходил медосмотр в одной из команд. «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал Вильсона вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб», — говорится в заявлении на официальном сайте железнодорожников.

Председатель совета директоров красно-зелёных Юрий Нагорных, в свою очередь, рассчитывает на благоразумие и профессионализм Изидора, которые помогут ему верно поступить в данной ситуации.

«Мы создаём максимально комфортные условия для игроков. Рассчитываем, что в футболе будут профессиональные отношения с двух сторон. Как и все российские клубы, нас напрягла ситуация с Матиасом Норманном. Надеемся на международные футбольные власти, которые выступают за единство футбола и за то, чтобы в футболе сохранялись правила игры и взаимодействий между всеми субъектами», — заявил Нагорных журналистам.

При этом, по словам генерального директора Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, французу за такое поведение могут грозить дисквалификация и штраф.

«Де‑факто его действия можно считать разрывом контракта, он нарушил трудовой договор с «Локомотивом». Железнодорожники вправе расторгнуть с ним контракт за прогулы, получить компенсацию и требовать наложить дисквалификацию на футболиста», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

В то же время бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает необходимым расстаться с футболистом, поскольку он будет негативно влиять на атмосферу в команде.

«Не знаю, какое решение примет руководство. Думаю, можно найти какой‑то компромисс. Или, может быть, расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Но решение надо принимать, потому что вряд ли команде нужен такой игрок. Он не только не хочет выступать, но и вредит ситуации в команде. Это раздражает других футболистов, которые выходят на поле и бьются. А он ходит по полю такой высокомерный — звезда! Поэтому, видимо, с ним нужно расставаться. Но для Изидора эта ситуация просто тупиковая», — отметил специалист.

Если рассуждать о причинах такого поступка Изидора, то они, скорее всего, больше спортивные, чем политические или семейные. По мнению бывшего форварда сборной России Руслана Пименова, француз просто не хочет сидеть на скамейке в «Локомотиве», поскольку мечтает попасть в национальную сборную. В этом сезоне в стартовом составе он оказывался всего трижды, ни разу не проведя на поле 90 минут. Во всех турнирах до отъезда в Европу Вильсон успел забить два мяча: «Рубину» — в РПЛ и «Уралу» — в Кубке.

«Изидор принял неправильное решение, но отчасти его можно понять: по статистике можно говорить, что он заслуживал выступать в основном составе, но оставался в запасе. Это не может нравиться человеку, который через игры доказывал свою готовность играть в старте: он решал эпизоды, забивал. Доверия к нему не прибавилось, и это тоже сыграло свою роль в принятии такого решения. По интервью Изидора было видно, что он готов отрабатывать, он всегда положительно высказывался о клубе. Другие жизненные аспекты его не пугали. С моей точки зрения, это неправильный выбор, но, видимо, наложилось одно на второе», — объяснил собеседник RT.

При этом Изидор уже давно хотел покинуть «Локомотив». Зимой он чуть не оказался в «Лионе», но провалил медосмотр. Летом французом интересовались «Шальке», «Марсель», «Лорьян» и «Метц», в котором он как раз и прошёл медосмотр, но в последний момент трансфер сорвался.