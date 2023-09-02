«Матч ТВ»: переход Изидора в «Метц» сорвался

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не перейдёт в «Метц».

Как сообщает «Матч ТВ», трансфер игрока сорвался. Изидор прошёл медобследование для «Метца», но переговоры между сторонами ни к чему не привели.

Отмечается, что «Метц» в любом случае не успел бы завершить сделку из-за того, что трансферное окно во Франции закрывается в ночь на 2 сентября.

В текущем сезоне француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что тренер «Лорьяна» выступил против покупки Изидора.