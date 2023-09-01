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Хуарес: тренер «Лорьяна» выступил против покупки форварда «Локомотива» Изидора

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не перейдёт в «Лорьян» в летнее трансферное окно.
Хуарес: тренер «Лорьяна» выступил против покупки форварда «Локомотива» Изидора
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Le Parisien Бенжамен Хуарес в социальных сетях, сам Изидор хотел присоединиться к «Лорьяну», однако против трансфера нападающего «Локомотива» выступил главный тренер французской команды Режис Ле Брис.

28 августа в СМИ появилась информация, что «Марсель» арендует Изидора с правом выкупа.

В текущем сезоне 23-летний француз сыграл в шести матчах за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее спортдиректор «Марселя» опроверг информацию об аренде Изидора.

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