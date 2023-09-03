Баринов в грубой форме описал игру футболистов «Локо» во втором тайме матча с «Балтикой»

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов не стал подбирать приличные слова, когда описывал игру железнодорожников во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».

«Два разных тайма, почему? Дерьмо случается. Не могу ответить. Надо посмотреть и разобраться. Бывает, что хорошо играем вторые таймы. Сегодня играли первый», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

По его мнению, «Локомотив» способен довести победную серию до трёх матчей.

«Очень хотелось порадовать болельщиков дома. Давно не выигрывали. Поздравляю их с победой», — добавил Баринов.

«Локомотив» в первом тайме забил «Балтике» три мяча, однако в итоге матч завершился со счётом 3:2. В составе столичного клуба отличились Артём Дзюба, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. В команде с берегов Балтийского моря мячи забили Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Балтики» три очка и последняя позиция.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подверг критике игру своих подопечных во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».