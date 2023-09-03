Узнать больше

Галактионов считает, что «Локомотив» отвратительно сыграл во втором тайме матча с «Балтикой»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подверг критике игру своих подопечных во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».
Галактионов считает, что «Локомотив» отвратительно сыграл во втором тайме матча с «Балтикой»
  • РИА Новости

«Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное «Балтике», но и мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» победил «Балтику» со счётом 3:2. В составе столичного клуба голы забили Артём Дзюба, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. В команде с берегов Балтийского моря отличились Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Балтики» три очка и последняя позиция.

Ранее Галактионов дал понять, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить