Галактионов считает, что «Локомотив» отвратительно сыграл во втором тайме матча с «Балтикой»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подверг критике игру своих подопечных во втором тайме матча седьмого тура чемпионата России по футболу с калининградской «Балтикой».

«Сказали ребятам в раздевалке, что после такого первого тайма нельзя сопернику позволять возвращаться в игру. К сожалению, надо отдать должное «Балтике», но и мы нити игры стали упускать. Об этом с ребятами поговорили», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» победил «Балтику» со счётом 3:2. В составе столичного клуба голы забили Артём Дзюба, Дмитрий Баринов и Антон Миранчук. В команде с берегов Балтийского моря отличились Гедеон Гузина и Сергей Пряхин.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Балтики» три очка и последняя позиция.

Ранее Галактионов дал понять, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.