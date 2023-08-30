Галактионов: востребованность игроков в сборной России — большая честь для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал понять, что испытывает гордость после вызова восьми игроков столичной команды в сборную России по футболу.

«То, что ребята востребованы на уровне национальной сборной, для нас это большая честь. Даже с учётом того, что у сборной не так много матчей», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По его словам, предстоят хорошие товарищеские матчи, которые вызовут большой интерес у футболистов.

«Ребятам будет интересно получить такой международный опыт. Сборная должна жить, мы все это прекрасно понимаем. Это создаст нам определённые неудобства, но это — часть работы», — добавил Галактионов.

РФС 30 августа опубликовал список из 49 футболистов. В него попали игроки «Локо» вратарь Илья Лантратов, защитники Евгений Морозов, Егор Погостнов, полузащитники Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев.

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре.