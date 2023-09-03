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Футболисты сборной России проведут открытую тренировку на поле в плавучем доке

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Футболисты сборной России проведут открытую тренировку на поле в плавучем доке в Баренцевом море в рамках подготовки к товарищеским матчам с олимпийской сборной Египта и национальной командой Катара.
Футболисты сборной России проведут открытую тренировку на поле в плавучем доке
  • РИА Новости

Занятие пройдёт в Белокаменке Мурманской области 7 сентября, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игроки также проведут мастер-класс для детей одной из областных школ, которые участвуют в проекте РФС «Футбол в школе».

31 августа РФС подтвердил, что матч Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и любительским московским клубом 2DROTS пройдёт на поле в плавучем доке в посёлке Белокаменка.

Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.

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