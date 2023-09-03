Футболисты сборной России проведут открытую тренировку на поле в плавучем доке
- РИА Новости
Занятие пройдёт в Белокаменке Мурманской области 7 сентября, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Игроки также проведут мастер-класс для детей одной из областных школ, которые участвуют в проекте РФС «Футбол в школе».
31 августа РФС подтвердил, что матч Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и любительским московским клубом 2DROTS пройдёт на поле в плавучем доке в посёлке Белокаменка.
Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.