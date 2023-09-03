Российский футбольный союз (РФС) подтвердил проведение товарищеского матча между сборными России и Катара.

Об этом сообщается на официальном сайте.

Игра состоится 12 сентября на стадионе чемпионата мира «Эль-Джануб». Начало — в 18:15 мск.

30 августа РФС опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов.

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

Ранее Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.