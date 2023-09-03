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Федотов заявил, что Капишаба должен был прилететь в ЦСКА с Келлвеном

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Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов заявил, что защитник Жуниньо Капишаба должен был прибыть в Москву вместе с новичком армейцев Келлвеном.

«Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолёте с Келлвеном. Это центральный защитник, но всё быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Усиление необходимо», — цитирует Федотова РИА Новости

В последний момент вето на трансфер игрока наложила австрийская компания «Ред Булл», которая контролирует деятельность бразильского клуба.

В нынешнем сезоне Капишаба забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 41 матче за «Брагантино» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее в агентстве Sferico Sports подтвердили переговоры ЦСКА с клубом «Каза Пия» по переходу защитника Леонардо Лелу.

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