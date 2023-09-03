Семак о судействе в РПЛ: вопросов много, не вижу последовательности

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Странный момент, когда судьи сами себя же и оценивают. ЭСК оценивает действия своих же сотрудников, по сути. Поэтому ни о какой справедливости речи быть не может. Здесь очень много вопросов накопилось, никакой последовательности я не вижу», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура чемпионата России. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (4-я минута). У коллектива из Санкт-Петербурга отличился Дуглас Сантос (88-я).

Санкт-петербургский клуб с 14 очками вышел на второе место в турнирной таблице. ЦСКА (11) располагается на седьмой строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) назвал ошибочным решение главного судьи Артёма Чистякова не назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом» в шестом туре РПЛ.