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РФС: Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

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Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) назвал ошибочным решение главного судьи Артёма Чистякова не назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом» в шестом туре РПЛ.
РФС: Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«После нескольких передач атакующей командой в одной фазе атаки защитник очевидно играет рукой в мяч. Судья пропустил этот момент и решил продолжить игру», — говорится в видео на YouTube-канале РФС.

На 89-й минуте мяч попал в штрафной площади в руку Алексею Сутормину. Чистяков не назначил пенальти.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:0. 

Ранее Мостовой объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА.

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