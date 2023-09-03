РФС: Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом»

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) назвал ошибочным решение главного судьи Артёма Чистякова не назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Уралом» в шестом туре РПЛ.

«После нескольких передач атакующей командой в одной фазе атаки защитник очевидно играет рукой в мяч. Судья пропустил этот момент и решил продолжить игру», — говорится в видео на YouTube-канале РФС.

На 89-й минуте мяч попал в штрафной площади в руку Алексею Сутормину. Чистяков не назначил пенальти.

Игра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 4:0.

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