Мостовой объяснил, почему считает «Зенит» фаворитом в матче с ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал фаворита в матче седьмого тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«Если бы у «Зенита» не было поражения в Кубке с «Балтикой», тогда фаворитом я назвал бы их. А сейчас 55 на 45 в пользу «Зенита». Мы же видим, что ЦСКА выжимает максимум из того, что у них есть, а у «Зенита» имеется запас», — цитирует Мостового Betonmobile.

Встреча между командами пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).

Ранее Юрий Жирков заявил, что для Марио Фернандеса матч с ЦСКА станет принципиальным.