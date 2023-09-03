Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Юрий Жирков считает, что для Марио Фернандеса матч с московской командой станет принципиальным.

«Ну, конечно. Он до этого в России играл только за ЦСКА, плюс армейские болельщики неоднозначно восприняли его переход в «Зенит». Так что на трибунах может быть интересно», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

По его мнению, Фернандес Выйдет «на поле и отыграет как профессионал».

«Наверное, найдутся те, кто станет свистеть или делать ещё что-то в этом роде. Но на нём это никак не скажется. Кстати, в ЦСКА тоже есть игрок, для которого этот матч наверняка будет очень принципиальным: ведь Антон Заболотный в своё время играл в «Зените», —заключил Жирков.

ЦСКА в матче седьмого тура примет на своём поле «Зенит» 3 сентября. Игра начнётся в 17:30 мск. Сине-бело-голубые с 13 очками занимают третье место в турнирной таблице. Армейский клуб (десять) располагается на шестой строчке.

Ранее бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Зенитом».