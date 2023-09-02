Афанасьев: ЦСКА способен обыграть «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Зенитом».

«Разумеется, армейцы способны обыграть «Зенит». Но я уверен, что питерцы будут очень мотивированы после поражения от «Балтики». Подопечные Семака постараются доказать, что это была просто расслабленность и они не потеряли свою силу», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

Игра между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30 мск.

«Зенит» с 13 очками занимает второе место в чемпионате России. ЦСКА с десятью очками располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА принял решение убрать портрет защитника Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на домашнем стадионе.