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ЦСКА на домашнем стадионе заменил портрет Фернандеса

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ЦСКА принял решение убрать портрет защитника Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на домашнем стадионе.
ЦСКА на домашнем стадионе заменил портрет Фернандеса
  • РИА Новости

Теперь на месте фото бывшего защитника ЦСКА  располагается портрет экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвальо.

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Семак заявил, что Фернандес покажет свой максимум в матче с ЦСКА.

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