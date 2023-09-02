ЦСКА на домашнем стадионе заменил портрет Фернандеса
- РИА Новости
Теперь на месте фото бывшего защитника ЦСКА располагается портрет экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвальо.
«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Семак заявил, что Фернандес покажет свой максимум в матче с ЦСКА.