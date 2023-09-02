ЦСКА на домашнем стадионе заменил портрет Фернандеса

ЦСКА принял решение убрать портрет защитника Марио Фернандеса из подтрибунного помещения на домашнем стадионе.

Теперь на месте фото бывшего защитника ЦСКА располагается портрет экс-полузащитника армейцев Даниэля Карвальо.

«Зенит» 17 июля объявил о трансфере 32-летнего экс-игрока армейцев. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон. За сборную России футболист выступал с 2017 года по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Семак заявил, что Фернандес покажет свой максимум в матче с ЦСКА.