«Из-за ситуации с дронами в Москва-Сити»: игрок «Динамо» и «Ростова» Норманн покинул Россию

Полузащитник Матиас Норманн, выступающий на правах аренды в «Динамо», на прошлой неделе не явился на тренировку команды. Его представители сообщили руководству москвичей и «Ростова», которому принадлежат права на футболиста, что норвежец покинул Россию из-за атаки дронов в районе Москва-Сити и теперь хочет расторгнуть с клубами все соглашения. По словам экспертов, с юридической точки зрения оснований для этого у футболиста не было. Бело-голубые вместе с дончанами уже готовят документы для подачи иска в ФИФА.

Полузащитник Матиас Норманн, выступавший на правах аренды за «Динамо», неожиданно покинул клуб. В четверг, 3 августа, юристы норвежца уведомили москвичей и «Ростов», которому принадлежит футболист, что игрок хочет расторгнуть контракт с российскими клубами: он уехал из России и больше не вернётся в страну. На следующий день спортсмен не явился на тренировку бело-голубых.

В «Динамо» оказались удивлены поведением Норманна. Как отметил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров, клуб не собирается закрывать на это глаза.

«Он уехал из страны в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити. Мы не согласны с его позицией, будем обращаться в арбитражный суд. Мы будем отстаивать свои интересы», — сказал Пивоваров «Спорт-Экспрессу».

По словам Пивоварова, футболист проживал недалеко от места падения беспилотника. По данным источников RT, Норманн жил в комплексе Neva Towers.

В «Динамо» уже готовят материалы для футбольного трибунала ФИФА. В случае подачи документов игрока, скорее всего, ожидают большие финансовые потери. Как объяснил спортивный юрист Михаил Прокопец, воспользоваться правилом ФИФА по приостановке соглашений для легионеров Норманн не мог, поскольку не подходил под установленные организацией критерии.

«Во-первых, контракт может быть приостановлен только в случае, если футболист уже делал это ранее. Во-вторых, о такой приостановке нужно было уведомить до 1 июля. Оба эти критерия в данном случае не были соблюдены, поэтому по регламенту ФИФА приостановить контракт он не мог. Именно поэтому футболист решил расторгнуть соглашение в связи с «угрозой безопасности».

Нужно обязательно сделать оговорку, что суды с участием российских клубов по делам, связанным с безопасностью, непредсказуемы. Но надо учитывать, что, например, Норманн не жил в том месте, куда прилетел дрон, и никаких жертв не последовало. Более того, через несколько недель он должен был поехать играть в «Ростов», а там можно было найти гораздо больше причин для опасений, чем в Москве», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поступок спортсмена действительно выглядит достаточно странно, поскольку срок аренды Норманна в «Динамо» истекал 20 августа. Ему оставалось подождать всего две недели. Кроме того, сразу после инцидента бело-голубые предлагали Матиасу сменить место жительства и перебраться на базу в Новогорск либо подобрать квартиру в другом районе столицы. При этом в Neva Towers на данный момент проживает немало футболистов, и никто из них не планирует переезжать и тем более покидать Россию.

Впрочем, спортсмен уже давно не горел желанием выступать за «Динамо», хотя в клубе до последнего надеялись, что он наконец возьмётся за ум и можно будет продлить аренду. По информации RT, в конце июня без веских причин Матиас опоздал на медосмотр и сборы, за что получил штраф. К тому же норвежец приехал в расположение команды в плохой физической форме, из-за чего его преследовали мелкие травмы, участились также перерывы в тренировочном процессе.

Скорее всего, возвращаться в «Ростов», контракт с которым рассчитан до лета 2025 года, норвежец тоже не собирался: напомним, сразу после начала СВО он приостановил соглашение с дончанами и уехал в «Норвич», однако по окончании аренды англичане не стали выкупать полузащитника, и Матиас оказался в столице. Поэтому ситуация с дроном у Москва-Сити стала лишь поводом для юристов расторгнуть соглашение с российскими клубами.

Также некоторые связывают поведение Норманна с личной жизнью. Недавно он расстался с российский моделью Виолеттой Грачёвой и теперь встречается с её коллегой Иден Файнс, которая могла подтолкнуть полузащитника к такому решению. Израильтянка, к слову, очень популярна в футбольных кругах: на неё подписаны Неймар, Винисиус и Марко Вератти.

В любом случае, каковы бы ни были истинные причины поступка Матиаса, он повёл себя некрасиво по отношению к «Динамо», которому предстояла серия непростых матчей: помощь норвежца явно не помешала бы. Норманн же просто исчез, перестав отвечать на звонки партнёров по команде и тренерского штаба. По словам наставника москвичей Марцела Лички, он узнал обо всём через клуб.

«Общался ли Матиас со мной перед отъездом? Нет, он мне ничего не говорил. Я пытался дозвониться до него один раз, потому что началась тренировка, а его не было. Но он не ответил на звонок, потом уже мне сообщили о его решении уехать. В общем, это его жизнь, я ничего плохого ему не желаю. Он выбрал свой путь», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

При этом, по мнению бывшего главного тренера бело-голубых Сергея Силкина, отъезд Норманна не является для команды большой потерей.

«Тренеру — а он мне нравится — без него будет даже проще. Хороший игрок, но он, наверное, думал, что вокруг него начнут строить игру, а здесь достаточно хороших ребят и без него. Учитывая, что Норманн постоянно болеет, толку от него не вижу. Финансовые вопросы вокруг этой ситуации сейчас решают специалисты. С точки зрения профессионального выполнения обязательств ничего хорошего ждать не приходится, учитывая, как он покидал команды: вокруг него строят игру — он взял и уехал. Он представитель другой страны, воспитан иначе — сложно что-то говорить, не зная его лично», — сказал Силкин RT.

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов, в свою очередь, заявил, что нет смысла обращаться в западные инстанции, поскольку они встанут на сторону Норманна.

«Он поступил очень подло по отношению к главному тренеру, который на него рассчитывал, к своим партнёрам по команде и огромной армии болельщиков бело-голубых. Эта ситуация показала, кто он есть на самом деле. Так поступать нельзя, даже если ты чего-то испугался. Но я не думаю, что к Норманну применят какие-то санкции ФИФА. Он же может мотивировать это тем, что испугался атаки на Москва-Сити, поэтому на Западе его могут только поддержать. Мне кажется, совершенно не имеет смысла обращаться в эти организации и требовать какого-то наказания», — объяснил собеседник RT.

Символично, что, по данным источника RT, юристы Норманна сообщили о решении игрока на следующий день после того, как Норвегия попала в список недружественных стран.