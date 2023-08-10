Штрафной Захаряна и промах Заболотного: «Динамо» дожало «Краснодар» на 96-й минуте в Кубке России, ЦСКА уступил «Факелу»

«Динамо» взяло верх над «Краснодаром» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ. В середине первого тайма подопечные Марцела Лички отличились дважды, однако южане уже к 47-й минуте восстановили паритет. Спустя какое-то время команды обменялись голами ещё раз, а Арсен Захарян в компенсированное время забил со штрафного с рикошетом от стенки. В других матчах дня ЦСКА дома сенсационно уступил «Факелу», «Зенит» в гостях с трудом взял верх над «Крыльями Советов», а «Оренбург» в родных стенах огорчил «Сочи».

Дубль Грулёва и промах Ахметова

В главном матче игрового дня Кубка России сошлись «Динамо» и «Краснодар». Любопытно, что для них данная очная встреча стала второй менее чем за три недели. В конце июля их пути пересеклись также на «ВТБ-Арене» в стартовом туре нового сезона РПЛ, и южане одержали убедительную победу со счётом 3:1. Теперь хозяева горели желанием взять реванш, тем более они находились в отличном настроении после неожиданного успеха в Санкт-Петербурге. Другое дело, что и на отдых после вояжа в Северную столицу у них оставалось всего два дня, тогда как гости в последний раз сыграли в чемпионате ещё 4 августа. Но к ротации прибегли оба наставника. Так, у бело-голубых на скамейке остались Арсен Захарян и Константин Тюкавин, а у «быков» — Джон Кордоба.

И без ряда основных исполнителей коллективы организовали триллер для болельщиков. Большая часть первого тайма полностью осталась за хозяевами. Они владели инициативой и пытались вывести на удар Вячеслава Грулёва длинными забросами, пользуясь высоким расположением обороны соперника. Это достаточно быстро сработало. На исходе получаса форвард вырвался на рандеву со Станиславом Агкацевым и был сбит им. Пенальти реализовал Даниил Фомин, хотя голкипер угадал направление выстрела. А вскоре отличился и сам Грулёв, замкнувший подачу с фланга.

Казалось, «Динамо» обязано спокойно доводить дело до победы. Но это не в характере команды Марцела Лички. Напротив, она прижалась к воротам и начала панически отбиваться. «Краснодар» моментально воспользовался этим и сократил отставание благодаря точному удару Никиты Кривцова. А незадолго до свистка на перерыв гости вовсе заработали пенальти. Однако Ильзат Ахметов умудрился не попасть в створ.

Тем не менее, в начале второй половины подопечные Владимира Ивича быстро добились своего. Мозес Кобнан грамотно поставил корпус Сабе Сазонову, убежал на рандеву с Игорем Лещуком и точно пробил в угол. В непростой момент Личка, как и в Санкт-Петербурге, произвёл грамотные замены. Во-первых, он перешёл на расстановку с тремя центральными защитниками, во-вторых, бросил в бой Тюкавина и Захаряна. Это помогло не только отодвинуть игру от своих ворот, но и вновь вырваться вперёд. И опять отличился Грулёв. На этот раз он нанёс потрясающий выстрел из-за пределов штрафной с рикошетом от штанги. Таким образом, нападающий записал себе в актив третий гол за четыре дня.

Но и это был ещё не конец, ведь Ивич выпустил Кордобу. Колумбиец просто не имел права не забить. Незадолго до финального свистка он убежал от Станислава Бессмертного и был сбит им в штрафной. Судья поначалу пенальти не назначил, но его ошибку исправили помощники на VAR. А сам форвард в отличие от Ахметова уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Развязка наступила в добавленное время, когда болельщики уже ждали серию пенальти. Захарян заработал штрафной с близкой дистанции и сам же решился его исполнить. Обвести стенку не удалось, но Арсену сопутствовала удача. Мяч рикошетом от головы соперника залетел в противоположный угол. Невероятно, но «Динамо» во втором матче подряд вырвало победу на 96-й минуте и поднялось на вторую позицию в группе D.

Голы Максимова и спасения Гудиева

Другого столичного гранда ЦСКА ждало куда менее сложное испытание — домашняя встреча с «Факелом», который на старте сезона потерпел четыре поражения. Армейцы выглядели явными фаворитами, несмотря на то, что после дерби с «Локомотивом» не обошлись без ротации. Но их ростер всё равно получился мощным. Например, линия обороны была полностью основной, а Михаил Рядно вновь расположился на левом краю только из-за травмы Бактиёра Зайнутдинова. В опорной зоне присутствовали Виктор Мендес и Саша Зделар, а на острие — Антон Заболотный.

Тем неожиданней оказался исход. В первом тайме главные события развернулись в дебюте в течение трёх минут. Сначала невероятный промах допустил Заболотный. После прострела Милана Гаича он с пяти метров из пределов вратарской бил по пустым, но не попал в створ. Воронежцы же в ответной атаке умудрились открыть счёт. Максим Максимов получил мяч возле чужой штрафной и аккуратно отправил его в угол.

Пропустив, гости ожидаемо отошли на свою половину и оборонялись в полном составе, перекрыв все свободные зоны. Коллектив Владимира Федотова владел инициативой, но никак не мог взломать эту «крепость» и проникнуть в чужую штрафную. Пожалуй, запомнилась лишь ещё одна оплошность Заболотного, когда он, воспользовавшись подачей с фланга, с близкого расстояния пробил в руки Виталию Гудиеву.

Во втором тайме штаб красно-синих бросил в бой Фёдора Чалова, Максима Мухина, Адольфо Гайча, а позже и восстановившегося от травмы Ивана Облякова. Складывалось впечатление, «Факелу» крайне непросто будет сдержать навал превосходящего в классе оппонента. Но на деле порядок в данной встрече побил класс. Гости продолжили обороняться спокойно и надёжно. А если дело доходило до опасных выпадов, на последнем рубеже здорово действовал Гудиев, выручивший после неприятного удара головой Мухина и выстрела Гайча в упор в самой концовке.

Окончательно же всё стало понятно, когда подопечные Евсеева за десять минут до финального свистка преобразовали в гол очередную контратаку. И вновь Владислава Торопа огорчил оформивший дубль Максимов. Так ЦСКА потерпел уже второе необязательное поражение. В стартовом туре национального первенства он сенсационно уступил «Уралу». «Факел» же добился дебютной виктории.

Мяч Сергеева и падение Салтыкова

А вот «Зениту» после неожиданного поражения от «Динамо» предстояло на выезде сразиться с набравшими потрясающий ход «Крыльями Советов». Вояжи в Самару всегда получались для петербуржцев непростыми. Из последних трёх они лишь раз увезли отсюда победу, пусть и с разгромным счётом (5:1 — в апреле в РПЛ). А в рамках Кубка подопечные Игоря Осинькина в сентябре прошлого года вовсе взяли верх — 2:0.

Первый тайм действительно получился абсолютно равным. Сначала действующие чемпионы, в стартовый состав которых попали семь номинальных защитников, действовали первым номером. Очень активен на левом фланге был Дуглас дос Сантос. А первый шанс упустил его соотечественник Густаво Мантуан, метров с 20-ти угодивший в штангу. Чуть позже пытавшийся замкнуть подачу Марио Фернандес упал в штрафной в борьбе с защитником, но Сергей Чебан не назначил пенальти, а коллеги на VAR согласились с ним.

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Постепенно хозяева отодвинули игру от своих ворот и сами намного больше времени стали проводить на чужой половине, тем более Осинькин бросил в бой почти всех лидеров, в том числе Бенхамина Гарре. Именно от него и исходила основная опасность. Так, после подачи аргентинца с углового Матео Барач чудом не попал в створ. А Егор Карпицкий, получив разрезающий пас от Гленна Бейла в штрафной, не сумел переиграть Александра Васютина.

И всё же сразу после перерыва сине-бело-голубые добились своего. Причём Ивану Сергееву удалось огорчить бывшую дружину. Гости убежали в контратаку после розыгрыша корнера у своих ворот, а Вячеслав Караваев вырезал отличную подачу на форварда. В свою очередь, он обработал пас и точно пробил мимо вратаря.

В дальнейшем преимуществом владели хозяева, но «Зенит» спокойно сдерживал самарцев. Сравнять счёт мог только Никита Салтыков. Сначала юный хавбек ушёл от подката Нуралы Алипа и немного не попал в створ, а уже в самом конце с его выстрелом в дальний справился Васютин. Салтыков же стал героем спорного эпизода в чужой штрафной. Он хорошо убрал Эдуардо Кейроса, а бразилец, пытаясь выбить мяч у россиянина из-под ног, сбил его. Однако Сергей Чебан на «точку» не указал, посчитав, что Никита сам искал контакт, а помощники на VAR с ним спорить не стали.

Успех Ярошика и феерия Ходановича

К очному матчу «Оренбург» и «Сочи» подошли не в лучшем моральном состоянии. Южане потерпели два поражения подряд в РПЛ. Оренбуржцы в четырёх встречах нового сезона во всех турнирах добились лишь одной ничьей, а в стартовой игре Кубка России пропустили шесть безответных мячей от ЦСКА.

Спустя две недели им удалось реабилитироваться перед болельщиками за данный разгром, а заодно одержать первую победу. При этом всё могло пойти по иному сценарию, запиши гости себе в актив быстрый гол. Однако на пятой минуте Евгений Турбин отменил взятие ворот Никитой Бурмистровым из-за игры рукой. Далее инициативой завладели уже хозяева. Справа регулярно подключался к атакам арендованный у «Зенита» Арсен Адамов, а на противоположном краю создавали трудности защитникам Брайан Мансилья и Степан Оганесян.

Неудивительно, что из этой зоны и пришли оба мяча. Сначала аргентинец прорвался по краю и выполнил подачу в штрафную. Дмитрий Воробьёв до снаряда не добрался, зато выполнил скидку на Габриэля Флорентина, который с помощью рикошета вынудил Никиту Гойло капитулировать. А вскоре шедевр создал Оганесян. Он сместился слева в центр и нанёс потрясающий кручёный выстрел в дальнюю девятку.

Южане не сдались, тем более после перерыва Дмитрий Хохлов бросил в бой ряд лидеров. Однако им так ничего и не удалось поделать с поймавшим кураж дебютантом Андреем Ходановичем. Ещё в первом тайме он не позволил реализовать выход один на один Ивану Игнатьеву, а партнёр не дал Бурмистрову сыграть на добивании. Во втором на рандеву с ним вырвался Данил Аносов, однако голкипер опять вышел победителем. Оренбуржцы допускали фирменные провалы в обороне, и лишь мастерство 18-летнего юноши спасло их от больших проблем. А в концовке, когда и он оказался бессилен, мяч с линии вынес партнёр.

Таким образом, команда не только набрала долгожданные три очка, но и одержала дебютную победу под руководством Ярошика. Более того, она впервые во главе с ним сохранила свои ворота в неприкосновенности. «Сочи» же потерпел третье поражение подряд.