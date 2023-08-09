Нападающего «Оренбурга» Воробьёва увезли на рентген с подозрением на перелом
- РИА Новости
«Пока точно врачи не могут сказать. Увезли его на рентгеновский снимок», — цитирует спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева «Матч ТВ».
На 12-й минуте матча форвард неудачно упал на руку, после чего его отвезли на рентген с подозрением на перелом. Вместо Воробьёва на поле вышел Степан Оганесян.
Счёт встречи — 2:0 в пользу оренбургской команды.
Ранее в пресс-службе столичного «Динамо» не стали комментировать состояние полузащитника Дениса Макарова.