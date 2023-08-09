Рябчук поблагодарил фанатов за поддержку в его первой игре за «Спартак»

Новичок «Спартака» Олег Рябчук оценил свой дебют в матче второго тура Кубка России с «Пари Нижний Новгород».

«Я очень доволен после первой победы. Спасибо всем фанатам за поддержку, и жду вас всех на следующей игре», — передаёт слова игрока пресс-служба клуба.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников.