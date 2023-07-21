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Норманн не исключил, что уйдёт из «Динамо» по окончании аренды

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Норвежский полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн дал понять, что может покинуть столичный клуб после окончания срока аренды.
Норманн не исключил, что уйдёт из «Динамо» по окончании аренды
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Будет видно. Сейчас я сфокусирован на том, чтобы выигрывать матчи здесь», — цитирует Норманна «Матч ТВ».

Бело-голубые в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 уступили на своём поле «Краснодару» (1:3). Норманн появился на поле после перерыва.

«Динамо» арендовало норвежца у «Ростова» в сентябре 2022-го на один год.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» хочет видеть в своих рядах полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

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