Смолов заявил, что у «Динамо» всегда задача попасть в тройку РПЛ
- РИА Новости
«У «Динамо» всегда задача попасть в тройку, мы должны бороться за первые пять мест, на это ориентируемся», — цитирует Смолова РИА Новости.
Также форвард сборной России рассказал о требованиях главного тренера Марцела Лички.
«Просит играть низом, в короткий и средний пас, чтобы мы не боялись делать ошибки, чтобы брали на себя инициативу. Тренировочный процесс стал тяжелее, чем раньше, в плане физики. Пока выдерживаем», — добавил Смолов.
Бело-голубые в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 уступили на своём поле «Краснодару» (1:3).
Ранее норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн дал понять, что может покинуть столичный клуб после окончания срока аренды.