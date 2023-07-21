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Смолов заявил, что у «Динамо» всегда задача попасть в тройку РПЛ

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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов дал понять, что бело-голубые будут стараться стать призёрами чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Смолов заявил, что у «Динамо» всегда задача попасть в тройку РПЛ
  • РИА Новости

«У «Динамо» всегда задача попасть в тройку, мы должны бороться за первые пять мест, на это ориентируемся», — цитирует Смолова РИА Новости.

Также форвард сборной России рассказал о требованиях главного тренера Марцела Лички.

«Просит играть низом, в короткий и средний пас, чтобы мы не боялись делать ошибки, чтобы брали на себя инициативу. Тренировочный процесс стал тяжелее, чем раньше, в плане физики. Пока выдерживаем», — добавил Смолов.

Бело-голубые в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24 уступили на своём поле «Краснодару» (1:3).

Ранее норвежский полузащитник «Динамо» Матиас Норманн дал понять, что может покинуть столичный клуб после окончания срока аренды.

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