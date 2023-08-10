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Тренер сборной Норвегии допустил возвращение покинувшего Россию Норманна

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Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен не исключил возвращения Матиаса Норманна в национальную команду после его отъезда из России.
Тренер сборной Норвегии допустил возвращение покинувшего Россию Норманна
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«В мире всегда есть место прощению. NFF не стала наказывать Матиаса десятилетней дисквалификацией. Было бы проще, если бы Матиас сам всё объяснил, а мы бы не ориентировались на заявления СМИ», — цитирует Сольбаккена Nettavisen

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды. Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, якобы в целях безопасности.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию вокруг  Норманна, который в одностороннем порядке разорвал соглашение с бело-голубыми и «Ростовом».

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