Тренер сборной Норвегии допустил возвращение покинувшего Россию Норманна

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен не исключил возвращения Матиаса Норманна в национальную команду после его отъезда из России.

«В мире всегда есть место прощению. NFF не стала наказывать Матиаса десятилетней дисквалификацией. Было бы проще, если бы Матиас сам всё объяснил, а мы бы не ориентировались на заявления СМИ», — цитирует Сольбаккена Nettavisen.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды. Игрок уехал из России в связи с ситуацией с дронами в Москва-Сити, якобы в целях безопасности.

Ранее бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ситуацию вокруг Норманна, который в одностороннем порядке разорвал соглашение с бело-голубыми и «Ростовом».