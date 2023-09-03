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Отец Кузяева считает, что Далер прогрессирует в «Гавре»

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Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера, уверен, что его сын будет только улучшать свою игру во французском «Гавре».
Отец Кузяева считает, что Далер прогрессирует в «Гавре»
  • Gettyimages.ru

«Самое главное, что идёт развитие. Но говорить про полную адаптацию к чемпионату и стране ещё рано. Ещё очень много работы предстоит во всех аспектах игры», — цитирует Кузяева-старшего Sport24.

По его словам, экс-хавбек петербургского «Зенита» без негативных последствий пережил переезд в другую страну.

«Там встретили его прекрасно. Без политики, во всём помогают. В этом проблем нет», — добавил Адьям.

Гол 30-летнего Кузяева помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в матче Лиги 1. Кузяев открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Российский полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее Кузяев признался, что во Франции скучает по маминым блюдам.

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