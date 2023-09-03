Подкат Заболотного, кивок Сантоса и две потасовки: «Зенит» забил на 88-й минуте и спасся в матче с ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» разошлись миром в центральном матче седьмого тура РПЛ. Действующий чемпион страны пропустил в дебюте из-за грубейшей ошибки Михаила Кержакова, который позволил Антону Заболотному в подкате переправить мяч в сетку. Но в концовке встречи петербуржцы усилиями Дугласа Сантоса сумели восстановить паритет и уйти от поражения после подачи с углового. Заключительный же отрезок матча запомнился двумя массовыми потасовками и жёстким столкновением Виллиана Роши и Нуралы Алипа.

Ставка на Келлвена и отсутствие Сергеева

В марте ЦСКА сделал то, что с годами стало казаться невозможным. На своём поле подопечные Владимира Федотова взяли верх над «Зенитом» и не только нанесли ему второе поражение в минувшем сезоне, но и прервали безвыигрышную серию, насчитывавшую восемь матчей. И впоследствии настолько вдохновились этим успехом, что завоевали не только серебряные медали РПЛ, но и Кубок России. И хотя с того момента прошло менее полугода, а в середине июля москвичи вновь успели попортить кровь петербуржцам и чуть было не отобрали у них Суперкубок, в повторение их успеха верилось с трудом.

Да, с того момента обе команды понесли тяжёлые потери. «Зенит» лишился своего лучшего футболиста — Малкома, а также верного подносчика снарядов — Далера Кузяева. Однако ЦСКА пострадал гораздо сильнее. К прямым конкурентам ушли два сильных нападающих в лице Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля, в Турцию отправился вышедший на новый уровень Бактиёр Зайнутдинов, а купленные им на замену исполнители с трудом приживались на новом месте. Аббосбек Файзуллаев и Виктор Давила не так часто получали возможность проявить себя, вследствие чего пока не успели отметиться ни одним результативным действием. А обошедшийся в €4,5 млн латераль Келлвен прибыл в столицу лишь несколько дней назад. Однако ввиду нехватки кадров с ходу попал в стартовый состав на центральную встречу седьмого тура и сразу занял место справа, а на левый край перебазировался Милан Гайич.

В остальном сюрпризов было немного. Федотов вновь сделал ставку на излюбленную 3—6—1 с Фёдором Чаловым и Иваном Обляковым в роли инсайдов и Антоном Заболотным на острие. Как и Сергей Семак, отказавшийся от формации с двумя форвардами и оставивший Ивана Сергеева на скамейке запасных. Мощный кулак в центре составили Вильмар Барриос, Вендел и Клаудиньо, а роль нападающего была доверена лучшему бомбардиру нынешнего сезона Матео Кассьерре. При этом в третий раза за неделю в основу попали Нуралы Алип и Марио Фернандес, которого ждал «тёплый приём» на некогда родном стадионе. Там же оказался и Густаво Мантуан, пару дней назад отпахавший все 90 минут в противостоянии с «Балтикой».

Курьёзный гол Заболотного и активность Фернандеса

По первым минутам стало ясно: «Зенит» вышел доминировать на «ВЭБ Арене», но его задача слегка усложнилась, после того как уже на четвёртой минуте ЦСКА открыл счёт. Удушающий прессинг заставил Алипа отдать неудобный пас на Михаила Кержакова, которому пришлось слишком долго обрабатывать мяч. Этим воспользовался Заболотный, сначала настигший голкипера, а затем в подкате поразивший ворота противника. Но этот холодный душ лишь раззадорил петербуржцев.

Сине-бело-голубые удвоили давление и к 25-й минуте владели мячом в три раза больше соперника (76:24), а также регулярно создавали моменты. Да, плели комбинации Вендел и Клаудиньо, но роль главного завершителя была отведена Фернандесу, нещадно освистываемому местными болельщиками. Он неоднократно прорывался в штрафную по правому полуфлангу, а впоследствии стал искать пространство и на другом краю, запутывая защиту красно-синих.

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И постепенно у ворот Акинфеева становилось всё жарче. На девятой минуте Мантуан не замкнул навес Вячеслава Караваева с бровки — опередил Кирилл Набабкин, а затем с разницей в десять минут дубль мог оформить Марио. Сначала он чуть было не воспользовался ошибкой Игоря Акинфеева на выходе, безосновательно апеллировавшего к главному судье на предмет блокировки, а затем здорово откликнулся на заброс в штрафную и пробил низом. И если бы не магическая нога легендарного голкипера, мог оформить первый гол в ворота бывшего коллектива.

Но во второй половине тайма игра немного успокоилась. У «Зенита» закончились идеи, а ЦСКА стал хоть немного, но чаще владеть мячом и переходить на чужую половину поля. Но предпочитал не задерживаться там, а продвигаться вперёд максимально быстро. И несколько раз хозяева чуть не преуспели. Но сначала Заболотный не рискнул бить с левой и затянул атаку, а потом неточным пасом её загубил Чалов.

И всё же совсем не ошибаться даже под заметно ослабшим прессингом армейцы не перестали и в концовке тайма чуть было не пропустили гол в раздевалку. Очередной заброс в штрафную завершился ударом Кассьерры головой, но Акинфеев вновь сработал выше всяких похвал. А чуть ранее мог отличиться и Мантуан, но его рейд предельно жёстко остановил спровоцировавший его Виллиан Роша.

Ответный гол Сантоса и массовые потасовки

К неожиданности многих, в начале второго тайма пошла игра на встречных курсах. И хотя могло показаться, что это идёт на пользу засидевшемуся в обороне ЦСКА, на деле всё могло быть не так однозначно. В таких условиях «Зенит» получал больше пространства и имел шанс чаще проводить темповые атаки, чем не мог похвастаться в первой половине. И хотя в первые 15 минут подопечные Семака ни разу не смогли поймать оппонентов на контрвыпаде, риск подловить визави сохранялся. И это чуть было не случилось, когда выдвинувшаяся слишком далеко вперёд оборона красно-синих запустила заброс за спину на Фернандеса. И не попади тот в офсайд, Павел Кукуян вполне мог назначить 11-метровый. Ведь Марио рухнул в штрафной — и не факт, что без помощи соперника.

Лишь менее чем за 20 минут до окончания основного времени Семак смог произвести первые изменения в составе — пауз попросту не было. Поле покинули Караваев и Мантуан, а вышли на него Даниил Круговой и Сергеев. Первый занял место на левой бровке, из-за чего на позицию левого центрального защитника передвинулся Сантос, а второй составил пару нападающих с Кассьеррой. А чуть позднее парой рокировок ответил Федотов. Максим Мухин и Виктор Давила сменили Чалова и Келлвена, не оставившего однозначного впечатления. С одной стороны, бразилец практически не ошибался сзади, но и свои атакующие навыки продемонстрировать толком не сумел. А ведь именно ими он хвалился после переезда в Россию.

Однако перестановки не помогли «Зениту» вновь вернуть себе инициативу и начать регулярно пробиваться через массированную оборону ЦСКА, к этому моменту вновь отодвинувшегося назад. К 82-й минуте петербуржцы могли занести себе в актив лишь прорыв Кругового по флангу с последующим прострелом, но этого было явно мало. И Семак снова обратился к запасным. Спасать чемпионов вышли Александр Ерохин и Андрей Мостовой, а отдыхать отправились Кассьерра и Фернандес.

И можно сказать, что этот ход сработал. К этому моменту «Зенит» не слишком удачно исполнил 11 угловых, но 12-й всё же принёс им успех. Эракович выиграл верховую борьбу и пробил. Роша заблокировал удар, но под давлением Ерохина сплоховал и откинул мяч прямо на Сантоса, который и восстановил паритет. Однако самое интересное произошло после. Барриос что-то в агрессивной манере решил высказать Виктору Мендесу и спровоцировал массовую потасовку. Правда, это было лишь разминкой перед тем, что случилось дальше.

ЦСКА рванул вперёд и провёл атаку, завершившуюся падением Гайича в штрафной. Кукуян показал на угловой, но уже спустя секунду разгорелась очередная драка. И на этот раз дело вполне могло дойти до рукоприкладства. Заболотный чуть не сцепился с Алипом, Роша схватил за шею Ерохина, но судьи вновь смогли погасить эмоции. Правда, на этот раз без жёлтых карточек не обошлось.

А уже минуту спустя те же Роша и Алип столкнулись в ходе борьбы за верховой мяч и чудом не получили тяжёлых травм. Летевший на подачу бразилец плечом врезался в голову казахстанцу и разбил ему нос. Но более серьёзных последствий чудом удалось избежать.

В последней атаке петербуржцы могли и вовсе вырвать победу, но Ерохин не сумел замкнуть не то удар, не то прострел Клаудиньо. А уже спустя несколько секунд Кукуян возвестил об окончании напряжённого и переполненного событиями матча. ЦСКА в третий раз подряд не проиграл «Зениту» в основное время, но остался на седьмой строчке таблицы РПЛ. Сине-бело-голубые же упустили возможность приблизиться к лидирующему «Краснодару». После семи туров они делят второе место с «Крыльями Советов».