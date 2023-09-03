Ловчев считает «Зенит» фаворитом матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Зенит» — явный фаворит. Матч будет равным, но петербургская команда всё равно имеет большие шансы на победу, которая им очень нужна. Никакой расслабленности и недооценки не будет, так как петербуржцам непривычна ситуация, когда команда идёт не на первом месте», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.



По его мнению, армейцы играют неважно в последних матчах.

«Нет особых факторов, кроме мастерства тренера, чтобы можно было говорить о победе ЦСКА. Есть лидеры, есть Чалов, но у соперника больше классных игроков. Мой прогноз — победа петербуржцев со счётом 2:1», — заключил он.

Встреча состоится в субботу, 3 сентября, и начнётся в 17:30. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После шести туров РПЛ красно-синие с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 13 очками располагаются на третьей строчке.

Ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков предположил, что «Зениту» будет не хватать нападающего Малкома в матче седьмого тура РПЛ.