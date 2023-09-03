Обляков предположил, что «Зениту» будет не хватать Малкома в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Это только одни из их игроков. Малком забил много мячей в прошлом сезоне, принёс очки «Зениту». Наверное, им будет не хватать его. Но для нас это неважно. Нам необходимо показать свою игру», — цитирует Облякова сайт клуба.
Встреча между командами в рамках седьмого тура чемпионата России пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.
Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).
Ранее Юрий Жирков заявил, что для Марио Фернандеса матч с ЦСКА станет принципиальным.