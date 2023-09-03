Обляков предположил, что «Зениту» будет не хватать Малкома в матче с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в преддверии матча с «Зенитом» прокомментировал уход Малкома и Далера Кузяева из санкт-петербургского клуба.

«Это только одни из их игроков. Малком забил много мячей в прошлом сезоне, принёс очки «Зениту». Наверное, им будет не хватать его. Но для нас это неважно. Нам необходимо показать свою игру», — цитирует Облякова сайт клуба.

Встреча между командами в рамках седьмого тура чемпионата России пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).

Ранее Юрий Жирков заявил, что для Марио Фернандеса матч с ЦСКА станет принципиальным.