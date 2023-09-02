Ограниченный ресурс: каким ЦСКА подходит к матчу с «Зенитом»

Победа над «Зенитом» в матче 7-го тура РПЛ может помочь ЦСКА сплотиться. Летом клуб не закрыл проблемные позиции и лишь перед закрытием трансферного окна приобрёл легионеров, которым наверняка потребуется время на адаптацию. Главному тренеру Владимиру Федотову пока приходится использовать некоторых игроков на непрофильных местах и выпускать на замену вчерашних дублёров. При этом Фёдор Чалов не забил ни одного мяча с игры в чемпионате, Антон Заболотный не может похвастать стабильностью, а центральные защитники порой допускают детские ошибки.

В концовке прошлого сезона складывалось впечатление, что именно ЦСКА в состоянии навязать борьбу за чемпионство «Зениту». И дело вовсе не в завоевании Кубка России и серебряных медалей национального первенства. Куда важнее, что армейцы могли похвастать крепким сбалансированным составом практически без слабых мест и длинной скамейкой.

Но спустя несколько месяцев состояние команды вызывает тревогу, хотя с турнирной точки зрения поводов для беспокойства нет. В таблице РПЛ она делит шестое-седьмое места со «Спартаком» и всего на четыре очка отстаёт от лидирующего «Краснодара». А учитывая, что сезон только начался, ситуацию ещё можно исправить. В Кубке страны же одержаны две победы и имеются хорошие шансы на выход в плей-офф как минимум с третьего места.

И красно-синие в одном из центральных противостояний седьмого тура в родных стенах имеют все шансы оказаться сильнее петербуржцев, как сделали это в марте. Но даже успех в отдельно взятой ключевой встрече не вселит в их болельщиков уверенность в силах коллектива и ощущение надёжности.

Также по теме Латиноамериканцы на флажке: «Динамо» приобрело Чавеса и Карраскаля, ЦСКА ведёт переговоры по Келвену «Динамо» за несколько дней до закрытия летнего трансферного окна в РПЛ объявило о переходе двух легионеров — Луиса Чавеса и Хорхе...

Веру в успешное выступление должно было увеличить качественное усиление, но его не последовало, хотя незадолго до закрытия трансферного окна клуб пополнили три новичка. Однако пока замены выглядят несопоставимыми, ведь летом Владимир Федотов остался сразу без трёх ключевых исполнителей. В «Спартак» продали Хесуса Медину, который в предыдущем сезоне оказался настоящей находкой для тренера, поскольку закрыл позицию левого вингера. Вдобавок он стал вторым бомбардиром команды во всех соревнованиях с 11 голами и одним из лучших ассистентов с восемью результативными передачами.

Не менее болезненной оказалась потеря универсального Бактиёра Зайнутдинова, который был способен сыграть и на краях обороны, и в опорной зоне, и ближе к линии атаки, и даже в центре защиты. Именно казахстанец чаще всего играл на проблемном левом фланге у своих ворот. Однако москвичи отпустили его в «Бешикташ». И только уход Хорхе Карраскаля можно назвать ожидаемым, ведь рулевой уже весной усадил его в запас, так как не был доволен действиями легионера в разрушении и его самоотдачей. А летом он больше за ЦСКА не играл. При этом начинал в стане красно-синих латиноамериканец ярко и в первых девяти поединках РПЛ пять раз огорчил соперников. Нет сомнений, он помогал бы партнёрам и сейчас, даже выходя со скамейки, но, видимо, не нашёл общего языка с наставником.

Новичкам же только предстоит адаптироваться в России. К тому же их выбор вызвал вопросы. За €5 млн приобрели форварда Виктора Давилу, притом что в ростере есть Фёдор Чалов, Антон Заболотный и Адольфо Гайч. Чилиец способен сыграть и под нападающим в постоянно используемой Федотовым расстановке 3-4-2-1, но эти позиции в состоянии закрыть Чалов, Иван Обляков, здорово проявивший себя весной именно здесь, Константин Кучаев и универсальный Максим Мухин.

Ещё меньше логики в трансфере Келвена, ведь в ростере уже присутствуют три правых защитника: Милан Гаич, Кирилл Набабкин и Кирилл Глебов. О перспективах же 19-летнего Аббосбека Файзуллаева рассуждать преждевременно. Очевидно, что он был взят на перспективу и не готов усилить команду здесь и сейчас.

Вряд ли удастся это и более опытным Давиле и Келвену, хотя за них заплатили суммарно почти €10 млн. В любом случае им потребуется время, чтобы после чемпионатов Бразилии и Мексики, где футбол куда больше заточен на атаку, перестроиться на РПЛ с огромным количеством жёстких стыков и единоборств. Месяцы уйдут у них и на адаптацию к новой стране и изучению языка, хотя в ЦСКА уже есть латиноамериканцы. К тому же, как показали примеры Медины и Карраскаля, специалист не со всеми легионерами находит общий язык.

При этом армейцы так и не укрепили левый край обороны, который осиротел после ухода Зайнутдинова и Медины. В матчах с «Сочи», «Динамо» и «Оренбургом» его вынужденно закрывал Обляков. Правда, коллектив почти договорился с «Брагантино» о переходе Жуниньо Капишабы, но сделка сорвалась по неспортивным причинам.

Пока же у Федотова нет вариантов вернуть россиянина на позицию под нападающим, где он здорово смотрелся в прошлом сезоне. Весной хавбек записал себе в актив шесть голов и четыре результативных паса только в чемпионате. В свою очередь, в атакующей группе приходится использовать номинального опорника Максима Мухина, пусть он и неплохо себя там проявил. Умению тренера раскрывать подопечных в новых амплуа остаётся поаплодировать, но и экспериментировать приходится не от хорошей жизни.

В общем, штаб вынужден обходиться крайне малой обоймой исполнителей и практически не способен проводить ротацию. Особенно бросается это в глаза на фоне «Спартака», который имеет возможность спокойно выставить два равноценных состава. Да и «Зенит» точечно усилил ряды и сумел сохранить Вендела. Показательная статистика: в нынешнем розыгрыше чемпионата у ЦСКА 200 или больше минут провели только 15 человек, один из которых — ушедший Зайнутдинов. То есть основная нагрузка выпадает на ограниченный круг людей, а остальные довольствуются выходами на замену. В Кубке же и вовсе приходится бросать в бой молодёжь.

Велик риск, что до зимней паузы сил действующему серебряному призёру просто не хватит. При этом за грядущие три с небольшим месяца ему предстоит провести 15 противостояний в Кубке и РПЛ. Также нельзя забывать о паузах на матчи сборных. Например, Виктор Мендес и Давила регулярно вызываются в национальную команду Чили, а затяжные поездки в Южную Америку грозят отнимать у них немало энергии. В этом плане примечателен пример Карраскаля, который резко сбавил в результативности в прошлом году как раз после сентябрьского вояжа в сборную Колумбии.

Если же абстрагироваться от трансферной кампании, тревогу вызывают практически все линии команды. В нападении Фёдор Чалов забил во всех турнирах пять мячей, но лишь один — с игры: в ворота обескровленного «Оренбурга», когда армейцы добились разгрома со счётом 6:0, а отличились даже юные Матвей Кисляк и Никита Ермаков. При этом он не блещет реализацией, поскольку при четырёх мячах в национальном первенстве имеет практически такой же показатель xG (4,08). Пенальти в данной статистике оценивается в 0,76. То есть без их учёта в его активе всего один ожидаемый гол.

Антон Заболотный, хотя и приносит неоценимую пользу и уже поразил чужие ворота в чемпионате трижды, по-прежнему не в состоянии похвастать стабильностью. Порой он не использует стопроцентные моменты. Чего стоит промах по пустому створу с нескольких метров в кубковой встрече с «Факелом». Со знаком «минус» футболист отметился и в дерби с «Динамо», где привёз решающий пенальти в концовке, рукой заблокировав чужой удар.

На первый взгляд, не должна болеть голова у болельщиков за центр обороны, ведь там собраны сильные легионеры Мойзес и Виллиан Роша, а также защитник сборной России Игорь Дивеев. Однако из-за травмы последнего здесь приходится использовать Кирилла Набабкина, больше привыкшего действовать на фланге. К сожалению, не обходится без грубых ошибок. Именно ветеран в упомянутой встрече с бело-голубыми на ровном месте подарил Константину Тюкавину мяч возле собственной штрафной и позволил Муми Нгамалё сравнять счёт.

Не подводит только опытнейший Игорь Акинфеев, который регулярно выручает партнёров. Но и у него неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Подменявший его Владислав Тороп сыграл в трёх турах чемпионата и пропустил четырежды. С одной стороны, резервист обошёлся без помарок, с другой, не спасал.

Болельщикам красно-синих же остаётся надеяться, что потенциальный успех во встрече с «Зенитом» может сплотить команду и помочь ей провести осенний отрезок без серьёзных спадов. В нынешней ситуации это могло бы стать существенным подспорьем, иначе с мечтами о медалях придётся попрощаться достаточно скоро.