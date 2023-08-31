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Мендес: Давила был удивлён тем, что говорится в новостях за рубежом о России

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Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес рассказал, что у нападающего Виктора Давилы была неверная информация о жизни в России.

«Он был удивлён тем, что говорится в новостях за рубежом, но на деле всё оказалось по-другому. В реальности ничего такого не происходит. Он очень доволен переходом в ЦСКА», — цитирует Мендеса «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что чувствует себя комфортно в Москве.

«Да, всё в порядке. Чувствую себя безопасно. ЦСКА мне во многом помогает», — добавил Мендес.

ЦСКА 21 августа объявил о переходе нападающего «Леона» Виктора Давилы. Футболист в 106 матчах за мексиканский клуб забил 33 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Давила дебютировал за ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

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