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Келлвен выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Зенитом»

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Келлвен выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Зенитом»
  • РИА Новости

Стартовый состав: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Встреча состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.

После шести туров РПЛ красно-синие с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 13 очками располагаются на третьей строчке.

Ранее Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».

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