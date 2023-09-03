Келлвен выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Зенитом»
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Стартовый состав: Акинфеев, Келлвен, Набабкин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Встреча состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнётся в 17:30. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве.
После шести туров РПЛ красно-синие с десятью очками занимают седьмое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 13 очками располагаются на третьей строчке.
Ранее Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Зенит».