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Губерниев: ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху

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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Зенит».
Губерниев: ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху
  • РИА Новости

«Предполагаю, что у «Зенита» сейчас то состояние, когда возможно вытаскивать кирпичики из фундамента. Хотя видно, что Семак играет на результат. Но ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).

Ранее Иван Обляков ответил, как уход Малкома и Далера Кузяева повлияет на матч ЦСКА — «Зенит».

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