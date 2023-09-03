Губерниев: ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча седьмого тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Зенит».

«Предполагаю, что у «Зенита» сейчас то состояние, когда возможно вытаскивать кирпичики из фундамента. Хотя видно, что Семак играет на результат. Но ЦСКА может сделать всё для того, чтобы «Зенит» не закрепился наверху», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).

Ранее Иван Обляков ответил, как уход Малкома и Далера Кузяева повлияет на матч ЦСКА — «Зенит».