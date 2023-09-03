Ташуев: интрига, как Фернандес сыграет против ЦСКА под давлением
- РИА Новости
«Своеобразная интрига, как воспримут Фернандеса болельщики ЦСКА, как он сыграет под давлением. Или Караваев будет играть справа у «Зенита», а не Фернандес. Хватает интриг перед игрой», — цитирует Ташуева Euro-Football.
Встреча между командами пройдёт 3 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 17:30.
Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков. Санкт-петербургская команда — на третьей позиции (13).
Ранее Юрий Жирков заявил, что для Марио Фернандеса матч с ЦСКА станет принципиальным.