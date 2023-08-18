«В сборную России её уже давно не приглашают»: IBU разрешил Виролайнен выступать на международных турнирах за Финляндию
- © AP Photo / Felice Calabro
Международный союз биатлонистов разрешил чемпионке Европы Дарье Виролайнен представлять Финляндию на турнирах под эгидой IBU. Входившая в состав сборной России спортсменка не выступала за национальную команду на стартах за рубежом с сезона-2017/18, а гражданство скандинавской страны получила в 2021-м, поскольку проживает там с семьёй последние шесть лет.
Дочь Анфисы Резцовой приостанавливала карьеру из-за рождения второго ребёнка, после чего готовилась к сезону-2020/21 и участвовала в Кубке России. Но затем вновь забеременела и пропала из медиапространства. В прошлом году спортсменка напомнила о себе, дважды выступив на соревнованиях в Финляндии, и даже заняла второе место в индивидуальной гонке чемпионата страны по летнему биатлону.
В июле стало известно, что Дарья за свой счёт проводит тренировочный сбор на Алтае и занимается под руководством Леонида Мякишева. По словам специалиста, 34-летнюю биатлонистку уже давно не звали в сборную России, поэтому, когда появилась возможность, она выбрала Финляндию.
«Она тренировалась со мной на Семинском перевале, а живёт она в Финляндии, с семьёй. В России её три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было. Ну а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают, да и непонятно, когда снова пустят. Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я её поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».
Как отметил специалист, Виролайнен на сборах смотрелась хорошо, а в данный момент решает, будет ли продолжать подготовку в России.
«Я позвал её ещё на один тренировочный сбор со мной на Семинском перевале. Пока она думает. Возможно, продолжит подготовку к сезону уже в Финляндии», — добавил Мякишев.
Поддержала решение старшей дочери и Анфиса Резцова. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, это был единственный шанс продолжить спортивную карьеру.
«Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать за эту страну. Если человек недалёкого ума, то может назвать её предательницей. Я же поддерживаю свою дочь. Она ещё в прошлом году хотела, но её зажимали, так как она из России приехала. Ещё не беседовала с Дарьей, но, возможно, она выступит на Кубке мира за Финляндию. Почему бы и нет? Сегодня попробую дозвониться и поговорить с ней», — объяснила Резцова в интервью Sport24.
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, подчеркнул, что конкуренция в женской сборной Финляндии сейчас намного ниже, чем в российской.
«Виролайнен уже сложно было отобраться в национальную команду, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у неё муж — этнический финн. Никакого противоречия я не вижу. Нет повода считать её предательницей. Она поехала за своим мужем, этническим финном, всё логично. Плюс она уже вряд ли смогла бы выступать за сборную России — конкуренция у нас высокая. А в Финляндии она продлит свою спортивную карьеру. Правильно сделала, молодец», — заявил Васильев.
Если говорить о результатах представительниц Суоми на Кубке мира по биатлону, то они и правда не впечатляют. Лучшей спортсменкой по итогам прошлого сезона стала 35-летняя Мари Эдер. Она заняла 22-е место в общем зачёте, Суви Минккинен — 27-е, остальные биатлонистки не попали даже в топ-50. Поэтому решение Виролайнен действительно выглядит вполне логичным. К тому же Анфиса Резцова уверена: выступление дочери за другую страну будет временным.
«Пусть побегает там чуть-чуть. А потом, когда нас запустят, она однозначно будет здесь вместе с сестрёнкой, с Кристюшкой. Должен ли дать добро СБР? Нет. У неё есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там. У неё есть и российское гражданство. Если её не пустят сюда, я всем глотки перегрызу», — говорила в прошлом году Резцова-старшая «Комсомольской правде».
При этом, по словам главы СБР Виктора Майгурова, в ближайшее время не стоит бояться смены спортивного гражданства российскими биатлонистами, входящими в состав национальной и региональных сборных.
«Какая-то сильная федерация не пригласит, а слабая не пригласит, поскольку у них недостаточно средств, чтобы обеспечить подготовку. Наши спортсмены, которые перешли ранее в Молдавию или Румынию, продолжают тренироваться, следим за ними. От нас они могут получить консультативную помощь. В ближайшее время инициатив по переходу не будет, думаю. Надо сказать спасибо спортсменам, что всё понимают», — отметил специалист на пресс-конференции.
- Васильев раскритиковал президента Федерации биатлона Украины за призыв отстранять россиян
- Глава СБР Майгуров: наш вид будет одним из последних возвращён на международные турниры
- Общий размер призовых биатлонистам в новом сезоне составит около 70 млн рублей
- Губерниев: надеюсь, Виролайнен отберётся на Кубок мира и ещё покажет себя
- Тихонов считает, что Виролайнен нельзя называть предателем за переход в сборную Финляндии