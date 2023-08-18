«В сборную России её уже давно не приглашают»: IBU разрешил Виролайнен выступать на международных турнирах за Финляндию

Международный союз биатлонистов предоставил Дарье Виролайнен право выступать за Финляндию на турнирах под эгидой IBU. Чемпионка Европы уже семь лет проживает с мужем в этой стране и два года назад получила второе гражданство. По словам двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, там ей будет проще отобраться в национальную команду, поскольку конкуренция значительно ниже. А тренер Леонид Мякишев подчеркнул, что для старшей дочери Анфисы Резцовой это, возможно, последний шанс пробежать на Кубке мира.

Международный союз биатлонистов разрешил чемпионке Европы Дарье Виролайнен представлять Финляндию на турнирах под эгидой IBU. Входившая в состав сборной России спортсменка не выступала за национальную команду на стартах за рубежом с сезона-2017/18, а гражданство скандинавской страны получила в 2021-м, поскольку проживает там с семьёй последние шесть лет.

Дочь Анфисы Резцовой приостанавливала карьеру из-за рождения второго ребёнка, после чего готовилась к сезону-2020/21 и участвовала в Кубке России. Но затем вновь забеременела и пропала из медиапространства. В прошлом году спортсменка напомнила о себе, дважды выступив на соревнованиях в Финляндии, и даже заняла второе место в индивидуальной гонке чемпионата страны по летнему биатлону.

В июле стало известно, что Дарья за свой счёт проводит тренировочный сбор на Алтае и занимается под руководством Леонида Мякишева. По словам специалиста, 34-летнюю биатлонистку уже давно не звали в сборную России, поэтому, когда появилась возможность, она выбрала Финляндию.

«Она тренировалась со мной на Семинском перевале, а живёт она в Финляндии, с семьёй. В России её три года не рассматривали в сборную, никаких предложений не было. Ну а раз представилась возможность выступить за Финляндию, она решила воспользоваться, ведь россиян никуда не пускают, да и непонятно, когда снова пустят. Для Дарьи это, возможно, последний шанс пробежать на международных стартах, на Кубке мира. Я её поддерживаю в этом, нельзя отказываться от такой возможности», — приводит слова Мякишева «Матч ТВ».

Как отметил специалист, Виролайнен на сборах смотрелась хорошо, а в данный момент решает, будет ли продолжать подготовку в России.

«Я позвал её ещё на один тренировочный сбор со мной на Семинском перевале. Пока она думает. Возможно, продолжит подготовку к сезону уже в Финляндии», — добавил Мякишев.

Поддержала решение старшей дочери и Анфиса Резцова. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, это был единственный шанс продолжить спортивную карьеру.

«Она не предатель. Дарья получила финское гражданство и имеет право выступать за эту страну. Если человек недалёкого ума, то может назвать её предательницей. Я же поддерживаю свою дочь. Она ещё в прошлом году хотела, но её зажимали, так как она из России приехала. Ещё не беседовала с Дарьей, но, возможно, она выступит на Кубке мира за Финляндию. Почему бы и нет? Сегодня попробую дозвониться и поговорить с ней», — объяснила Резцова в интервью Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, в свою очередь, подчеркнул, что конкуренция в женской сборной Финляндии сейчас намного ниже, чем в российской.

«Виролайнен уже сложно было отобраться в национальную команду, а тут появилась возможность выступать за другую страну, это здорово. Тем более у неё муж — этнический финн. Никакого противоречия я не вижу. Нет повода считать её предательницей. Она поехала за своим мужем, этническим финном, всё логично. Плюс она уже вряд ли смогла бы выступать за сборную России — конкуренция у нас высокая. А в Финляндии она продлит свою спортивную карьеру. Правильно сделала, молодец», — заявил Васильев.

Если говорить о результатах представительниц Суоми на Кубке мира по биатлону, то они и правда не впечатляют. Лучшей спортсменкой по итогам прошлого сезона стала 35-летняя Мари Эдер. Она заняла 22-е место в общем зачёте, Суви Минккинен — 27-е, остальные биатлонистки не попали даже в топ-50. Поэтому решение Виролайнен действительно выглядит вполне логичным. К тому же Анфиса Резцова уверена: выступление дочери за другую страну будет временным.

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«Пусть побегает там чуть-чуть. А потом, когда нас запустят, она однозначно будет здесь вместе с сестрёнкой, с Кристюшкой. Должен ли дать добро СБР? Нет. У неё есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там. У неё есть и российское гражданство. Если её не пустят сюда, я всем глотки перегрызу», — говорила в прошлом году Резцова-старшая «Комсомольской правде».

При этом, по словам главы СБР Виктора Майгурова, в ближайшее время не стоит бояться смены спортивного гражданства российскими биатлонистами, входящими в состав национальной и региональных сборных.

«Какая-то сильная федерация не пригласит, а слабая не пригласит, поскольку у них недостаточно средств, чтобы обеспечить подготовку. Наши спортсмены, которые перешли ранее в Молдавию или Румынию, продолжают тренироваться, следим за ними. От нас они могут получить консультативную помощь. В ближайшее время инициатив по переходу не будет, думаю. Надо сказать спасибо спортсменам, что всё понимают», — отметил специалист на пресс-конференции.