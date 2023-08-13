Васильев раскритиковал президента Федерации биатлона Украины за призыв отстранять россиян

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о призыве главы Федерации биатлона Украины (ФБУ) Ивана Крулько исключить россиян из международных спортивных союзов.

«Сейчас балаболов такое количество, что даже теряешься в их фамилиях. Очень хорошо знаю Владимира Брынзака, который десятилетия возглавлял ФБУ, а это кто такой, я даже не знаю. Возможно, такими заявлениями он пытается сделать себе имя или выслужиться перед руководством в Киеве», — приводит слова Васильева ТАСС.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

МОК в марте огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта и на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее Васильев заявил, что поддерживает главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в вопросе нахождения России в олимпийском движении.