Васильев: сейчас незачем говорить с МОК, но отрубать себе голову нельзя

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что поддерживает главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в вопросе нахождения России в олимпийском движении.

«Станислав Поздняков абсолютно прав, я его поддерживаю. Всякие умники раздают бесплатные советы, в которых никто не нуждается. Да, сейчас нам незачем разговаривать с МОК, но самим отрубать себе головы нельзя. Надо оставаться приверженцами олимпийского движения», — цитирует Васильева РИА Новости.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов подверг критике руководство ОКР за недостаточную реакцию на русофобскую политику Международного олимпийского комитета (МОК). Народный избранник фактически предложил выйти из олимпийского движения.

При этом МОК рекомендовал спортивным федерациям при определённых условиях допускать атлетов из России до международных стартов. Таким образом, российские спортсмены могут получить возможность отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что национальный олимпийский комитет должен продолжать отстаивать интересы российских спортсменов.





